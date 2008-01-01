Стали известны лауреаты музыкального конкурса «Таланты Инессы Галанте»

Новости Общество | 9 мая 2017 | 09:30

Пресс-фото Пресс-фото

В минувшую субботу, 6 мая, в Латвийской Национальной библиотеке состоялся финал конкурса юных дарований классической музыки «Таланты Инессы Галанте», на котором стали известны лучшие исполнители этого года в заявленных категориях: вокал, струнные, духовые и ударные, а также клавишные инструменты.

Результатами региональных полуфиналов был сформирован сильнейший состав исполнителей, который был допущен до финальной «музыкальной борьбы» за звание называться лучшим в своей категории. Организаторы отмечают, что финалисты нынешнего года приятно удивили выбранным репертуаром и высоким уровнем исполнения, что дает еще большую мотивацию проводить конкурс и в последующие годы.

Лауреатами конкурса «Таланты Инессы Галанте 2017» в категории «Игра на струнных инструментах» стали: Владислав Глушченко (1 место), Эмилия Розенштейна (2 место), Арта Липора (3 место); в категории «Игра на клавишных инструментах» - Анастасия Зубова (1 место), Артур Журбин (2 место), Никита Афанасьев (3 место); в категории «Игра на ударных и духовых инструментах» - Рихардc Рауза (1 место), Эдвардc Паулис-Музикантc (2 место), Кетия Ринга-Карахона (3 место); в категории «Искусство вокала»- Виктория Пакалниеце (1 место), Вадим Вакарюк (2 место), Лига-Гита Зириня (3 место).

Специальный денежный приз в размере 500 евро от Фона Инессы Галанте в категории «Симпатия публики» получила Анния Кристина Адамсоне, за которую на сайте конкурса проголосовало более 10883 человек. Всего в публичном голосовании приняло участие свыш 70 тысяч человек. В свою очередь специальный приз от издательства Dienas Žurnāli - годовую подписку на журнал Ilustrētā Junioriem получили следующие участники: Никита Афанасьев, Виктория Димереца и Сара Талберга. Многолетний партнер Фонда Инессы Галанте - издательство Rīgas Viļņi — вручило обладателям 1-х мест в каждой категории годовой абонемент на один из своих журналов. Приз симпатии от еще одного многолетнего партнера конкурса Mix Media Group - интервью в эфире радиостанции Baltkom Radio 93,9 получила Анастасия Зубова. Поощрительный приз от торгового центра Spice получил Кристианc Калва. В этом году конкурс также поддержала компания Food Union, объединяющая крупнейшие предприятия по переработке молока в Латвии - Rīgas piena kombināts, Rīgas piensaimnieks и Valmieras piens, которая для зрителей финала конкурса подготовила вкусный и весенний сюрприз - мороженое Klasika, а для победителей конкурса - подарочные сертификаты для организации вечеринки с мороженым!

Лауреаты конкурса получили дипломы и денежные призы в размере 400 евро (1 место), 200 евро (2 место) и 100 евро (3 место), а также учебные стипендии в размере 600 евро. Кроме этого, обладатель первого места в каждой категории получил приглашение выступить на летнем фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте" в концертном зале "Дзинтари".

Не были забыты и педагоги лучших участников, которым главный партнер конкурса – Благотворительный фонд банка Rietumu присудил денежные призы за вложенный труд в развитие музыкальных талантов. Более того, все педагоги финалистов получили приглашение посетить летний фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте".

Определило финалистов компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие музыкальные деятели Латвии и Европы: оперная дива Инессе Галанте; специально приглашенный гость – Экхарт Вицик – один из самых востребованных дирижёров Европы, который дирижировал многими ведущими оркестрами Германии, а также коллективами Австрии, Венгрии, Италии, Словении, Великобритании, Азии и США; Улдис Зилбертс – концертмейстер группы тромбона Латвийской Национальной оперы; Том Островский – пианист, доцент кафедры по классу фортепиано Латвийской Музыкальной академии им. Язепа Витола; Терезе Зиберте–Ияба – руководитель кафедры струнных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола; Андрис Вецумниекс - профессор, дирижер и композитор; Дагния Стаке - музыкальный педагог и политик.

«Данный конкурс стал уже неизменной традицией в области классической музыки, чему Благотворительный фонд банка Rietumu несказанно рад, так как это дает возможность целеустремленной молодежи Латвии получить поддержку на развитие собственного таланта на самом высоком уровне. Желаю участникам конкурса успехов в дальнейшем совершенствовании своих навыков и умений, а также еще большего опыта выступлений на крупных латвийских и зарубежных сценах. Особую благодарность хочу выразить Инессе Галанте за вклад в развитие проекта и поддержку молодых музыкантов, для которых данный конкурс становится без преувеличения «трамплином» в успешное будущее, предоставляя многочисленные возможности для последующего профессионального роста», - поделилась Инга Шина, председатель правления Благотворительного фонда банка Rietumu. Конкурс «Таланты Инессы Галанте» уже в четвертый год проходит при поддержке Благотворительного фонда банка Rietumu.

BT Production