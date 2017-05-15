Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 9 мая 2017 | 09:16

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На 8 мая 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 70 профессиям.

- Автомеханик;

- автослесарь;

- администратор гостиницы;

- IT администраторы;

- ассистент радиолога;

- бармен;

- библиотекарь;

- бригадир (деревообработка);

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- газосварщик;

- главный бухгалтер;

- грузчик;

- дизайнер мебели;

- завхоз;

- инженер-конструктор;

- инженер-программист;

- каменщик (командировки в Германию);

- кассирмагазина;

- коммерческий специалист;

- кондитеры;

- консультант клиентов;

- консультант клиентов (по продажам)(работа в Илуксте);

- коптильщикмяса;

- лаборантбиомедицины;

- логопед (Науенская основная школа);

- маляр металлоконструкций;

- маркировщик иизделий;

- медсестра;

- медсестра дошкольного учреждения;

- менеджер (финансы и страхование);

- монтажник систем вентиляции/ сантехник;

- монтажник строительных конструкций (командировки в Германию);

- обработчик рыбы;

- операторы производства пищевых продуктов (мясопереработка);

- оператор распиловки;

- официанты;

- охранник;

- пекарь;

- плотник;

- повара;

- помощникстоляра;

- помощникюриста;

- портной;

- преподаватель английского языка;

- программист;

- продавецнарынок;

- продавец розничной торговли;

- работниквтеплицу;

- работник торгового зала;

- рубщик мяса (обвальщик);

- руководителькомиссии (аудит);

- руководитель производства;

- руководительтехнического отдела;

- сантехник;

- сварщик металлоконструкций;

- сварщик (ММА) + сантехник;

- секретарь;

- слесари-ремонтники;

- специалист по земельным отношениям(работа в Салиене);

- специалисты по продажам;

- столяр-мебельщик;

- таксист;

- технолог;

- технолог швейного производства;

- торговый агент;

- транспортный диспетчер;

- учителя дошкольного образования;

- шеф-повара;

- швеи;

- экскаваторщик;

- электрик (работа в Салиене);

- юрисконсульты;

- юрист.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиалГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей:

размещение информации о свободных рабочих местах - тел.65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369

Даугавпилсский филиал ГАЗ приглашает безработных в мае 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс – Основы Интернета и компьютерных навыков (15.05.2017., 17.05.2017.) – 2 дня

 Курс – Использование электронных услуг (18.05.2017.-19.05.2017.) – 2 дня

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет;

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗк координирующему эксперту -ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 илик своему агенту.

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