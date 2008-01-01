День восстановления независимости Латвии даугавпилчане отметили на площади Единства

Новости Общество | 9 мая 2017 | 09:03

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В полдень 4 мая жители и гости Даугавпилса собрались на центральной площади города, чтобы всем вместе отметить День восстановления независимости страны. Декларацию Верховный Совет принял 4 мая 1990 года, и этот день стал государственным праздником. В этом году даугавпилчане как и все жители страны праздновали 27-ю годовщину восстановления независимости Латвии.

В честь судьбоносной для государства даты в различных учреждениях города проходили встречи, выставки и тематические мероприятия. Кульминацией торжеств стал большой концерт с участием хоров, вокальных, танцевальных и фольклорных коллективов Даугавпилсского центра латышской культуры и 11-ти городских школ.

Праздничный концерт школьных коллективов, который проходил в 4-й раз, организаторы назвали символично – «Ты и я в этом маленьком мире». Сегодня выросло поколение тех, кто родился в независимой стране, в открытом для них мире, и какими они будут зависит от усилий каждого из нас. Приветствуя участников мероприятия, мэр Даугавпилса Янис Лачплесис призвал к единению в достижении общей цели – процветание города и государства. Активных, талантливых и достойных наград людей в нашем городе много, у них разные задачи и обязанности, но вместе они вносят неоценимый вклад в развитие родного Даугавпилса.

В честь праздника высокой награды самоуправления «За вклад всей жизни» удостоилась председатель Даугавпилсской территориальной организации Латвийского общества слепых Мария Иванова. Бессменным руководителем организации она является с 1972 года. Инициатор ряда успешно реализованных проектов по развитию творческих способностей инвалидов по зрению. Сейчас осуществляется ещё одни проект творческой направленности. Мария Иванова награждена Крестом Признания V степени.

В числе представленных к награде самоуправления старшие многоквартирных домов, немало и представителей трудовых коллективов: сантехники, дворники, водители и кондукторы городских трамваев и автобусов. На протяжении многих лет они работают с людьми, хорошо и честно трудятся на своём рабочем месте. В этом и состоят их главная задача.

За многолетнюю и самоотверженную работу, профессионализм и популяризацию Даугавпилса на региональном, государственном и международном уровне Благодарственными грамотами отмечены 24 человека. Среди награждённых представители учреждений образования и культуры, предприятий самоуправления, общественных организаций, волонтёры. В адрес каждого звучали слова поздравления, пожелания здоровья и славных дел во благо города, страны, своей семьи и общества.

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