Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
9 мая
День Европы, День Победы
Именины:
Эйнарс, Эдвинс, Клавс / Василий, Георгий, Глафира
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодня как раз тот день, про который вы в последствии скажете "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Что бы нынче ни случилось - хэппи энд вам обеспечен.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 3 .. 5 C
- Утро
- 6 .. 8 C
- День
- 8 .. 10 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0938 ()
|GBP
|0.8446 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.6825 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина
20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...
2. Ученикам школы Саулес вручили дипломы и денежные призы
3. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента
4. 43% жителей против поспешного введения евро
5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
6. Кто поможет бездомному Антону? {3}
7. Автобусы и трамваи {145}
8. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}
9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}
10. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 9 мая 2017 | 09:03
День восстановления независимости Латвии даугавпилчане отметили на площади Единства
В полдень 4 мая жители и гости Даугавпилса собрались на центральной площади города, чтобы всем вместе отметить День восстановления независимости страны. Декларацию Верховный Совет принял 4 мая 1990 года, и этот день стал государственным праздником. В этом году даугавпилчане как и все жители страны праздновали 27-ю годовщину восстановления независимости Латвии.
В честь судьбоносной для государства даты в различных учреждениях города проходили встречи, выставки и тематические мероприятия. Кульминацией торжеств стал большой концерт с участием хоров, вокальных, танцевальных и фольклорных коллективов Даугавпилсского центра латышской культуры и 11-ти городских школ.
Праздничный концерт школьных коллективов, который проходил в 4-й раз, организаторы назвали символично – «Ты и я в этом маленьком мире». Сегодня выросло поколение тех, кто родился в независимой стране, в открытом для них мире, и какими они будут зависит от усилий каждого из нас. Приветствуя участников мероприятия, мэр Даугавпилса Янис Лачплесис призвал к единению в достижении общей цели – процветание города и государства. Активных, талантливых и достойных наград людей в нашем городе много, у них разные задачи и обязанности, но вместе они вносят неоценимый вклад в развитие родного Даугавпилса.
В честь праздника высокой награды самоуправления «За вклад всей жизни» удостоилась председатель Даугавпилсской территориальной организации Латвийского общества слепых Мария Иванова. Бессменным руководителем организации она является с 1972 года. Инициатор ряда успешно реализованных проектов по развитию творческих способностей инвалидов по зрению. Сейчас осуществляется ещё одни проект творческой направленности. Мария Иванова награждена Крестом Признания V степени.
В числе представленных к награде самоуправления старшие многоквартирных домов, немало и представителей трудовых коллективов: сантехники, дворники, водители и кондукторы городских трамваев и автобусов. На протяжении многих лет они работают с людьми, хорошо и честно трудятся на своём рабочем месте. В этом и состоят их главная задача.
За многолетнюю и самоотверженную работу, профессионализм и популяризацию Даугавпилса на региональном, государственном и международном уровне Благодарственными грамотами отмечены 24 человека. Среди награждённых представители учреждений образования и культуры, предприятий самоуправления, общественных организаций, волонтёры. В адрес каждого звучали слова поздравления, пожелания здоровья и славных дел во благо города, страны, своей семьи и общества.
Добавить комментарий