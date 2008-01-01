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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
9 мая
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 9 мая 2017 | 08:39
Вторник, 9 мая: похолодает
На территорию Латвии с севера пришли холодные воздушные массы. Поэтому на неделе ожидаются рекордно низкие показатели температуры воздуха в мае.
Днем немного потеплеет — от +4 до +7 градусов.
Весь день будет дуть северный ветер, местами ускорится до 11-13 м/с.
Ожидается дождь.
Теперь о погоде в Риге.
Во вторник после полудня в столице температура поднимется до +4…+6 градусов тепла.
Порывы ветра будут достигать 11 м/с.
Весь день переменная облачность. Возможен небольшой дождь.
Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.
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