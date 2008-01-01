Вторник, 9 мая: похолодает

Новости Латвия | 9 мая 2017 | 08:39

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На территорию Латвии с севера пришли холодные воздушные массы. Поэтому на неделе ожидаются рекордно низкие показатели температуры воздуха в мае.

Днем немного потеплеет — от +4 до +7 градусов.

Весь день будет дуть северный ветер, местами ускорится до 11-13 м/с.

Ожидается дождь.

Теперь о погоде в Риге.

Во вторник после полудня в столице температура поднимется до +4…+6 градусов тепла.

Порывы ветра будут достигать 11 м/с.

Весь день переменная облачность. Возможен небольшой дождь.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM