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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

9 мая

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Новости Латвия | 9 мая 2017 | 08:39

Вторник, 9 мая: похолодает

D-fakti

На территорию Латвии с севера пришли холодные воздушные массы. Поэтому на неделе ожидаются рекордно низкие показатели температуры воздуха в мае.

Днем немного потеплеет — от +4 до +7 градусов.

Весь день будет дуть северный ветер, местами ускорится до 11-13 м/с.
Ожидается дождь.

Теперь о погоде в Риге.

Во вторник после полудня в столице температура поднимется до +4…+6 градусов тепла.

Порывы ветра будут достигать 11 м/с.

Весь день переменная облачность. Возможен небольшой дождь.
Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM

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