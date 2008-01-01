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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

9 мая

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Было бы желание, а уж возможность и силы у вас найдутся. Придется срочно чего-нибудь возжелать - не пропадать же даром такому дню, когда вы практически всемогущи.

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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Общество | 9 мая 2017 | 07:23

Поздравление с Днём Победы от Генерального консульства Беларуси

D-fakti.lv

Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые жители консульского округа! От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе примите самые теплые и сердечные поздравления с наступающим праздником – Днем Победы!

День Победы - светлый и радостный праздник, несмотря на боль и тяжесть утрат. Праздник, который мы храним в наших сердцах как символ великого героизма, храбрости, отваги и мужества людей, отстоявших мир на земле. Праздник, который вобрал в себя всю мощь, силу духа и величие людей, победивших фашизм.

Низкий поклон всем, кто в ожесточенных боях защитил свободу и независимость Родины, трудился в тылу, восстанавливал страну после войны!

Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран!

Дорогие ветераны! Искренне желаем Вам здоровья, радости и бодрости, трогательной заботы близких людей, дарящих свою любовь, ласку и поддержку.

Уважаемые жители консульского округа! Давайте всеми силами сохранять мир и свободу, любовь к родной земле, которая дала нам жизнь!
 

Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимир Климов

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