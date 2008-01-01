Поездка в Видземе для наших футболистов завершилась поражением

Новости Спорт | 8 мая 2017 | 13:23

Futcola centrs Daugavpils Futcola centrs Daugavpils

Футболисты BFC Daugavpils в 4 периоде кубка 1 лиги Komanda.lv в гостях уступили команде Smiltenes/BJSS проиграв со счетом 0:1. Единственный гол залетел в наши ворота уже на 9 – ой минуте.

Из-за повреждения в Видземе не смог приехать один из опор защиты Александр Иванов, поэтому в защите пришлось делать принудительные изменения. В основной состав вернулся Ричард Жалдовский, а Марк Держинский первый раз вышел на поле с самого начала.

К сожалению план игры быстро иссяк, так как соперники уже на 9-ой минуте после гола, забитого головой лидером команды Элвисом Теремко вырвались вперед. За всю игру нам так и не удалось забить хоть один гол, не помогли даже некоторые замены. Как бы больно это не было, но пришлось смириться хоть и минимальным, но с поражением.

Следующая игра состоится 14 мая 2017 года, когда мы будем принимать команду из Резекне.

D-fakti.lv