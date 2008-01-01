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Новости Культура | 8 мая 2017 | 12:12
ЦБК приглашает на Дни белорусской культуры в Даугавпилсе
Традиционно в мае в Даугавпилсе пройдут Дни белорусской культуры. С 19 по 29 мая 2017 года Центр белорусской культуры (ЦБК) приглашает на юбилейный праздник театральной студии «Паўлінка», день открытых дверей в новом офисе, публичный диктант по белорусскому языку, дебют изостудии «Колоритный мир», презентацию книги поэта Павла Плотникова и продолжение краеведческого проекта «Забытые имена».
19 мая – Открытие Дней белорусской культуры в Даугавпилсе.
В концертном зале Центра латышской культуры (ул.Ригас, 22а) состоится праздничный концерт «Театральной студии «Паўлінка» – 10 лет!». Начало – в 18:00.
В репертуаре любительского коллектива - постановка на белорусском языке известных пьес: Я.Купалы «Паулинка», М.Чарота «Никитин лапоть», Л.Радевича «Озадаченный Савка», Ф.Олехновича «Черт и баба», сценариев народных обрядов «Каляды» и «Купалле», семейно-бытовых юмористических сценок.
«Паўлінка» –дипломант двух Вселатвийских праздников песни и Праздников танца, серебряный призер Даугавпилсского фестиваля масочных традиций; участник гастрольных выступлений в Резекне и Дагде, концерта к 500-летию г.Миоры и фестиваля «Залесье собирает друзей» (Беларусь). На Международном фестивале народных культур «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» пьеса театральной студии «Паўлінка»является основным действом гала-концерта.
На праздничном мероприятии студия «Паўлінка» порадует зрителей своими спектаклями. Актеров «Паўлінкі» поздравят с юбилеем песнями и танцами белорусские коллективы «Купалінка», «Лянок»,«Пралескі»и «Спадчына», а также друзья из Беларуси.
23 мая – День памяти Евфросинии Полоцкой.
ЦБК, который переехал в новые помещения на ул.Алеяс, 68, приглашает на День открытых дверей с 10:00.
В 14:00 все желающие могут проверить свои знания белорусского языка и написать публичный диктант. Их ждут благодарственные грамоты и медали участников Дней белорусской культуры в Даугавпилсе.
В 16:00 в ЦБК откроется выставка картин. Это будет дебютный вернисаж участников студии самодеятельных художников «Колоритный мир» под руководством Велты Лоце.
24 мая – Литературный проект «500-летие белорусского книгопечатания».
В 18:00 в Центре белорусской культуры (ул.Алеяс, 68) состоится презентация книги поэта Павла Плотникова. Сборник «Мысли длиною в жизнь, или философия любви» содержит новые стихи, написанные за последний год и чуть ранее.
29 мая – Краеведческий проект «Забытые имена».
В 10:00 в ЦБК (ул.Алеяс, 68) откроется литературная выставка «Латгальскому белорусскому писателю Виктору Вальтеру – 115». Стихи и проза В.Вальтера публиковались в белорусских изданиях межвоенной Латвии, в Праге. Только в 2009 году в Минске увидела свет книга избранных произведений талантливого самобытного автора, в которую вошел и роман «Под знаком Сатурна».
Сердечно приглашаем на Дни белорусской культуры в Даугавпилсе!
Центр белорусской культуры
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