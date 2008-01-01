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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

8 мая

День памяти и примирения, посвященный памяти жертв второй мировой войны

Именины:
Станислава, Станиславс, Стефания / Ида, Македон, Марк

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22 июня
- 22 июля

Не стоит лезть по ветке дальше, если вы видите, что ее основание надломано. Вы не только не доберетесь до цели, но и ушибетесь. Может, выберете другую ветку?

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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Общество | 8 мая 2017 | 11:25

Последняя неделя подать документы на летнее трудоустройство

Daugavpils.lv

Молодёжный отдел департамента спорта и молодёжи напоминает, что пополнились дополнительные места на летнее трудоустройство.

Подросткам от 15 до 19 лет из дополнительного списка http://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/list  до 13 мая 2017 года в отдел Молодёжи по улице Саулес 5а, нужно подать следующие документы: копия паспорта, справка от семейного врача, разрешение от родителей (если нет 18 лет).

https://jaunatne.daugavpils.lv/docs/apliecinajums15_19.docx

Если в период этого времени документы не будут поданы, то подросток автоматически теряет свое место и на его место, в порядке очереди, попадает подросток из списка ротации. 

Дополнительная информация по телефонам: 654 22309, 20286679.

D-fakti.lv

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