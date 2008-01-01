Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
8 мая
День памяти и примирения, посвященный памяти жертв второй мировой войны
Именины:
Станислава, Станиславс, Стефания / Ида, Македон, Марк
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Прекрасный день. Приложите максимум усилий к тому, чтобы поскорее закончить все дела. Закончив же их, или даже отложив на потом, все свободное время посвятите любимому вами человеку.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 3 .. 5 C
- Утро
- 6 .. 8 C
- День
- 8 .. 10 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0961 ()
|GBP
|0.8471 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|64.16 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина
20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...
2. 43% жителей против поспешного введения евро
3. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
5. Кто поможет бездомному Антону? {3}
6. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}
7. Выборы-2017: в Даугавпилсе участвует рекордное количество партий - 13
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}
9. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента
10. Автобусы и трамваи {145}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 8 мая 2017 | 11:06
В благотварительной акции Paēdušai Latvijai было собрано 189 пакетов с продуктами
Благодаря щедрости жителей Латвии и умению заботиться о ближних, 28 апреля 2017 года благотворительная кампания Paēdušai Latvijai, которая проходила в магазинах Rimi во всех городах Латвии было собрано 5323 пакета с продуктами, из которых 189 пакетов было собрано в трех магазинах Даугавпилса. Организаторы акции – сеть супермаркетов Rimi, и сообщество Самаритян Латвии – сердечно благодарят каждого участника акции.
Благотворительная акция в Даугавпилсе проходила в гипермаркетах Rimi по улице Циетокшня в центре Диттон намс и по улице 18 Новембра.
‘’Мы благодарны каждому участнику акции и очень рады и горды за человеческую отзывчивость в наполнении пакетов продуктами. Эти пакеты — это существенная поддержка для Латвийских семей с детьми, которые по каким-либо причинам переживают недостаток продуктов и так же не получают никакой социальной помощи. Не редко у этих семей нет возможности приготовить теплую и вкусную еду. ’’ Сказала руководитель акции Агита Краукле.
Банк продуктов Paēdušai Latvijai работает уже в течении 8 лет. Начиная с прошлого года партнером акции стал магазин Rimi, где эта акция прошла уже третий раз. В акции этого года в Лиепайских супермаркетах принимали участие добровольцы из Даугавпилсского корпуса армии спасения и Центра семейной поддержки Puķuzirnis.
‘’Rimi регулярно жертвует хорошие и качественные продукты для банка продуктов Paēdušai Latvijai, и уже в третий раз предложили нашим покупателям поддержать малоимущие семьи. Сердечно благодарим каждого, кто участвовал в акции – клиентов Rimi, всех добровольцев и команду продуктового банка Paēdušai Latvijai. Всем вместе, нам удалось оказать необходимую поддержку тем, кто в ней действительно нуждается, ’’ сказала менеджер по работе с общественностью Rimi Latvija Инга Бите.
В продуктовые пакеты людей призывали класть продукты с большим сроком годности. Чаще всего люди выбирали овсянку, рис, гречку, макароны и сладости для детей.
Продуктовые пакеты были собраны благодаря пожертвованиям жителей и предприятий Латвии. Каждый год помощь оказывается более чем 15000 людям, попавшим в беду – приблизительно 2134 человека в месяц. Благодарим всех, кто поддерживал и всем пожертвовавшим.
D-fakti.lv
Добавить комментарий