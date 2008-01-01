В благотварительной акции Paēdušai Latvijai было собрано 189 пакетов с продуктами

Новости Общество | 8 мая 2017 | 11:06

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Благодаря щедрости жителей Латвии и умению заботиться о ближних, 28 апреля 2017 года благотворительная кампания Paēdušai Latvijai, которая проходила в магазинах Rimi во всех городах Латвии было собрано 5323 пакета с продуктами, из которых 189 пакетов было собрано в трех магазинах Даугавпилса. Организаторы акции – сеть супермаркетов Rimi, и сообщество Самаритян Латвии – сердечно благодарят каждого участника акции.

Благотворительная акция в Даугавпилсе проходила в гипермаркетах Rimi по улице Циетокшня в центре Диттон намс и по улице 18 Новембра.

‘’Мы благодарны каждому участнику акции и очень рады и горды за человеческую отзывчивость в наполнении пакетов продуктами. Эти пакеты — это существенная поддержка для Латвийских семей с детьми, которые по каким-либо причинам переживают недостаток продуктов и так же не получают никакой социальной помощи. Не редко у этих семей нет возможности приготовить теплую и вкусную еду. ’’ Сказала руководитель акции Агита Краукле.

Банк продуктов Paēdušai Latvijai работает уже в течении 8 лет. Начиная с прошлого года партнером акции стал магазин Rimi, где эта акция прошла уже третий раз. В акции этого года в Лиепайских супермаркетах принимали участие добровольцы из Даугавпилсского корпуса армии спасения и Центра семейной поддержки Puķuzirnis.

‘’Rimi регулярно жертвует хорошие и качественные продукты для банка продуктов Paēdušai Latvijai, и уже в третий раз предложили нашим покупателям поддержать малоимущие семьи. Сердечно благодарим каждого, кто участвовал в акции – клиентов Rimi, всех добровольцев и команду продуктового банка Paēdušai Latvijai. Всем вместе, нам удалось оказать необходимую поддержку тем, кто в ней действительно нуждается, ’’ сказала менеджер по работе с общественностью Rimi Latvija Инга Бите.

В продуктовые пакеты людей призывали класть продукты с большим сроком годности. Чаще всего люди выбирали овсянку, рис, гречку, макароны и сладости для детей.

Продуктовые пакеты были собраны благодаря пожертвованиям жителей и предприятий Латвии. Каждый год помощь оказывается более чем 15000 людям, попавшим в беду – приблизительно 2134 человека в месяц. Благодарим всех, кто поддерживал и всем пожертвовавшим.

D-fakti.lv