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Новости Латвия | 8 мая 2017 | 10:29

Латгальцы приняли резолюцию об особой роли своего языка

Travelnews.lv

На 4-м Всемирном слете латгальцев в Резекне, посвященном круглой годовщине исторического события – Латгальского съезда, в субботу 6 мая 2017 года после достаточно бурных дискуссий была принята резолюция, предусматривающая укрепление латгальского языка, признание флага Латгалии и внесение в календарь особой памятной даты.

Всемирный слет латгальцев прошел в этот уик-энд в Резекненской технологической академии. Вечером субботы атмосфера в зале была жаркая, сообщает Latvijas radio: почти по каждому пункту проекта резолюции, предложенного накануне, возникали дебаты, выдвигались возражения и вносились поправки. Однако большинством голосов документ был-таки принят. Вместо запланированных 20 минут обсуждение длилось целых два часа.

Главными акцентами в нем стали статус латгальского языка (актуализация его использования в масс-медиа, официальном общении, образовании, культурном пространстве, в названиях и топонимах), использование древнего сине-бело-синего латгальского флага и провозглашение Дня Латгалии (предположительно - в апреле или мае).

Возражала против резолюции слета депутат Сейма Анта Ругате.
«Участники не имеют права голосовать, у нас ведь не конгресс. Это так только, словечко в названии использовано, - сказала депутат. – У конгресса другой статус. И такой конгресс, каким он был в 1917-м, это представительский съезд. Мы - не представительский съезд. Нам поэтому невозможно голосовать за резолюцию».

Глава Кабинета министров Марис Кучинскис (СЗК), со своей стороны, признал, что опасения за судьбу латгальского языка нужно учитывать, и выразил готовность «искать решения».

LSM

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