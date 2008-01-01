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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
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8 мая
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Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 8 мая 2017 | 09:57
Подросток угнал у матери автомобиль и попал в аварию
2 мая 2017 года, в Резекненский участок поступила информация, о том, что в Резекненском крае в Дрицанской волости, возможно, что, несовершеннолетняя персона управляет автомобилем OPEL, сообщает Государственная полиция.
Для проверки информации, стражи правопорядка начали преследование вышеупомянутого автомобиля, с просьбой остановится для проверки документов. В свою очередь водитель автомобиля OPEL проигнорировал законные требования полиции и пытаясь скрыться от полицейских не справился с управлением и перевернулся. Подбежав к машине, стражами правопорядка было констатировано, что за рулем находился подросток в возрасте 14 лет, который был доставлен ы медицинское учреждение.
По информации имеющейся у полиции известно, что подросток 2003 г.р. без спроса взял автомобиль матери чтобы просто покататься.
Как всё было смотрите в видео!
D-fakti.lv
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