Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

8 мая

День памяти и примирения, посвященный памяти жертв второй мировой войны

Именины:
Станислава, Станиславс, Стефания / Ида, Македон, Марк

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Взаимоотношения с близкими нынче теплы, но могут стать горячими и начать взрываться. Таким качеством как объективность вы сегодня похвастаться не можете. Не позволяйте излишней подозрительности испортить вам жизнь.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
3 .. 5 C
Утро
6 .. 8 C
День
8 .. 10 C
Вечер
6 .. 8 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина

20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...

2. 43% жителей против поспешного введения евро

3. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

5. Кто поможет бездомному Антону? {3}

6. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

7. Выборы-2017: в Даугавпилсе участвует рекордное количество партий - 13

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

9. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента

10. Автобусы и трамваи {145}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Происшествия | 8 мая 2017 | 09:57

Подросток угнал у матери автомобиль и попал в аварию

D-fakti.lv

2 мая 2017 года, в Резекненский участок поступила информация, о том, что в Резекненском крае в Дрицанской волости, возможно, что, несовершеннолетняя персона управляет автомобилем OPEL, сообщает Государственная полиция.

Для проверки информации, стражи правопорядка начали преследование вышеупомянутого автомобиля, с просьбой остановится для проверки документов. В свою очередь водитель автомобиля OPEL проигнорировал законные требования полиции и пытаясь скрыться от полицейских не справился с управлением и перевернулся. Подбежав к машине, стражами правопорядка было констатировано, что за рулем находился подросток в возрасте 14 лет, который был доставлен ы медицинское учреждение.

По информации имеющейся у полиции известно, что подросток 2003 г.р. без спроса взял автомобиль матери чтобы просто покататься.

Как всё было смотрите в видео!

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 