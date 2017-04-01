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8 мая

День памяти и примирения, посвященный памяти жертв второй мировой войны

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Новости Общество | 8 мая 2017 | 09:32

Ушли в мир иной...

Пресс-фото

С 26 апреля по 2 мая 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 23 справок о смерти.

В мир иной ушли:

Gaidele Broņislava 29.07.1922 - 28.04.2017
Hatuļova Varvara 10.12.1926 - 01.05.2017
Hotuļova Inna 18.04.1966 - 30.04.2017
Ivanovs Kirils 25.03.1947 - 30.04.2017
Ivanovs Ņikita 21.11.1922 - 28.04.2017
Kairāns Staņislavs 09.07.1928 - 25.04.2017
Klanovskis Vladimirs 05.02.1963 - 28.04.2017
Kondrate Marija 19.09.1931 - 26.04.2017
Leičinska/LeychinskayaNadežda/Nadezhda 26.09.1947 - 26.04.2017
Lukša Voitehs 28.07.1946 - 01.05.2017
Onzuls Ādolfs 11.10.1938 - 27.04.2017
Paniško Aleksandrs 02.11.1929 - 02.05.2017
Pavlovska Janīna 19.10.1928 - 27.04.2017
Sadovičs Česlavs 27.01.1955 - 27.04.2017
Savickis Teodors 28.08.1937 - 30.04.2017
Seļavins Ivans 02.01.1952 - 23.04.2017
Sidoroviča Nadežda 13.08.1929 - 30.04.2017
Silova Svetlana 13.01.1967 - 27.04.2017
Šilovs/Shilov Konstantīns/Konstantin 12.06.1946 - 29.04.2017
Šlihta Juļjana 08.09.1942 - 28.04.2017
Treņina Jeļena 22.03.1925 - 28.04.2017
Vaskis Valerijs 17.05.1966 - 03.04.2017
Vološins Felikss 15.01.1971 - 29.04.2017 

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