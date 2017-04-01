Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
8 мая
День памяти и примирения, посвященный памяти жертв второй мировой войны
Именины:
Станислава, Станиславс, Стефания / Ида, Македон, Марк
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Отложите любую работу, если чувствуете, что не сможете погрузиться в нее полностью. Сегодня вы не сможете распределять внимание на несколько дел одновременно.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 3 .. 5 C
- Утро
- 6 .. 8 C
- День
- 8 .. 10 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0961 ()
|GBP
|0.8471 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|64.16 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина
20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...
2. 43% жителей против поспешного введения евро
3. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
5. Кто поможет бездомному Антону? {3}
6. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}
7. Выборы-2017: в Даугавпилсе участвует рекордное количество партий - 13
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}
9. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента
10. Автобусы и трамваи {145}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 8 мая 2017 | 09:32
Ушли в мир иной...
С 26 апреля по 2 мая 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 23 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Gaidele Broņislava 29.07.1922 - 28.04.2017
Hatuļova Varvara 10.12.1926 - 01.05.2017
Hotuļova Inna 18.04.1966 - 30.04.2017
Ivanovs Kirils 25.03.1947 - 30.04.2017
Ivanovs Ņikita 21.11.1922 - 28.04.2017
Kairāns Staņislavs 09.07.1928 - 25.04.2017
Klanovskis Vladimirs 05.02.1963 - 28.04.2017
Kondrate Marija 19.09.1931 - 26.04.2017
Leičinska/LeychinskayaNadežda/Nadezhda 26.09.1947 - 26.04.2017
Lukša Voitehs 28.07.1946 - 01.05.2017
Onzuls Ādolfs 11.10.1938 - 27.04.2017
Paniško Aleksandrs 02.11.1929 - 02.05.2017
Pavlovska Janīna 19.10.1928 - 27.04.2017
Sadovičs Česlavs 27.01.1955 - 27.04.2017
Savickis Teodors 28.08.1937 - 30.04.2017
Seļavins Ivans 02.01.1952 - 23.04.2017
Sidoroviča Nadežda 13.08.1929 - 30.04.2017
Silova Svetlana 13.01.1967 - 27.04.2017
Šilovs/Shilov Konstantīns/Konstantin 12.06.1946 - 29.04.2017
Šlihta Juļjana 08.09.1942 - 28.04.2017
Treņina Jeļena 22.03.1925 - 28.04.2017
Vaskis Valerijs 17.05.1966 - 03.04.2017
Vološins Felikss 15.01.1971 - 29.04.2017
D-fakti.lv
Добавить комментарий