Новости Общество | 8 мая 2017 | 09:00

Общество «Erfolg» Общество «Erfolg»

Мальчишки и девчонки, а также их родители! Общество «Erfolg» приглашает принять участие в цикле летних школ!

05.06. — 09.06. / 12.06.-16.06. –«Академия кинозвёзд» — детская школа звёзд

В век мультимедийных технологий — стань режиссером и постановщиком этой жизни, создай шедевры кино и получи своего Оскара!

Участники детской школы узнают, что такое кино и как его снимают. В программе мастер- классы по актерскому мастерству, сценической речи и гриму, созданию сценария, декораций, костюмов и видео-роликов.

26.06. — 30.06. / 03.07. — 07.07. –«Тайна планеты Z» – Секретные Агенты

Шпионаж, маскировка – это все так интересно! А что если нам окунуться в «тайную планету Z» и попробовать себя в роли секретного агента или супер полицейского. В рамках летней школы научимся маскироваться, шпионить, обретем первые навыки самообороны, научимся ориентироваться на незнакомой местности.

17.07. — 21.07. / 24.07. — 28.07. – « 10 дней вокруг Европы»

Круто успеть за столь короткий промежуток времени побывать в 10 разных странах Европы, посетить самые знаменитые места, заодно познакомится с культурой посещаемой страны, проявить свои творческие и кулинарные способности.

07.08. — 11.08. / 14.08. – 18.08. — «Школа навыков 21 века»

Как создать свою команду и стать ее лидером, что такое тайм-менеджмент и как его применить. Научись выступать перед аудиторией и презентовать свои проекты, освой навыки эффективной коммуникации и навыки работы с информацией. Мечтай и пусть мечты приведут тебя к большому успеху.

21.08. – 25.08. – « Кулинарики»

Добро пожаловать в увлекательный мир Кулинарики! Мы освоим приготовление блюд разных стран, так же познакомим детей с основами здорового питания, этикета и правилами хорошего тона.

Продолжительность дневного лагеря: с 9:00 до 16:00

Плата за участие: € 25.00 за неделю, членам общества скидка 10%

Место проведения школы: в помещениях общества «Erfolg» по адресу: ул. Михоэлса 7.

В программе:

9:00-12:00 – утренняя зарядка, знакомство с тематической информацией и немецким языком, занятия в игровой форме;

12:00-13:00 – обед;

13:00-14:00 – творческие мастерские;

14:00-16:00 – Экскурсии, походы, тематические фильмы и. т.д.

(работающие родители могут привести своих детей раньше 9:00, предварительно согласовав с организаторами школы)

НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ТАК КАК КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Erfolg.lv