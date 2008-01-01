Понедельник, 8 мая: столбик термометра все ниже

Новости Латвия | 8 мая 2017 | 08:37

D-fakti D-fakti

Сегодня в Латвию с севера придут холодные воздушные массы, и в течение дня во многих местах ожидается дождь, град и снег, сообщают синоптики.

Погода ожидается облачная. Хотя атмосферный фронт и не будет обширным, на западе и в центральной части Латвии возможны интенсивные кратковременные осадки.

Ветер будет северным, порывами до 14 м/сек. Днем воздух прогреется всего до до +7...+12 градусов.

В Риге облачность усилится, во второй половине дня возможны кратковременные осадки. Температура воздуха - до +9 градусов.

LSM