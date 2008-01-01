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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
8 мая
День памяти и примирения, посвященный памяти жертв второй мировой войны
Именины:
Станислава, Станиславс, Стефания / Ида, Македон, Марк
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Не стоит лезть по ветке дальше, если вы видите, что ее основание надломано. Вы не только не доберетесь до цели, но и ушибетесь. Может, выберете другую ветку?
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 8 мая 2017 | 08:37
Понедельник, 8 мая: столбик термометра все ниже
Сегодня в Латвию с севера придут холодные воздушные массы, и в течение дня во многих местах ожидается дождь, град и снег, сообщают синоптики.
Погода ожидается облачная. Хотя атмосферный фронт и не будет обширным, на западе и в центральной части Латвии возможны интенсивные кратковременные осадки.
Ветер будет северным, порывами до 14 м/сек. Днем воздух прогреется всего до до +7...+12 градусов.
В Риге облачность усилится, во второй половине дня возможны кратковременные осадки. Температура воздуха - до +9 градусов.
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