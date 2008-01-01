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Новости Латвия | 5 мая 2017 | 21:40

В ближайшие дни в Латвии снова может выпасть снег

D-fakti

Уже под конец нынешней недели до Латвии доберутся холодные арктические массы, а на следующей недели ожидаются одни из самых холодных для мая дней и ночей за последние годы, предупреждают синоптики.

Если еще в субботу, 6 мая, воздух может прогреться до +21 градуса, то уже в воскресенье столбик термометра поднимется не выше отметки в +8..+15 градусов.

В начале следующей недели дневная температура не будет превышать +10 градусов, а по ночам она и вовсе будет опускаться ниже нуля, в связи с чем возможны новые температурные антирекорды.

В отельных регионах возможны осадки в виде снега и града.
Синоптики не исключают, что до Латвии может добраться циклон, под влиянием которого страна окажется в широкой зоне осадков. Облачность, при таком сценарии, позволит избежать падения температуры в ночные часы.

Снова потеплеть должно в конце следующей недели.

LSM

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