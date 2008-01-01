За пару часов подросток дважды попал в поле зрения полиции

Новости Происшествия | 3 мая 2017 | 10:14

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

2 мая 2017 года с утра, после 6:00, в поле зрения камеры видеонаблюдения Даугавпилсской полиции самоуправления попала компания подростков, которые употребляли алкогольные напитки на центральном сквере города, сообщает Даугавпилсская полиция самоуправления.

Информация незамедлительно была передана ближайшей мобильной патрульной группе. В общем, было составлено множество протоколов об административных правонарушениях (распитие алкоголя в общественном месте, справление естественной нужды в неотведенном для этого месте, курение и нарушение общественного порядка), так же одна из персон была доставлена в палату детоксикации Даугавпилсской региональной больницы.

Продолжая наблюдать за ситуацией в городе, через короткое время, работники поста видеонаблюдения заметили, что та же компания подростков садится в машина и что за руль садится та самая персона, на которую только недавно был составлен протокол о распитии алкоголя в общественном месте. Подростки некоторое время спокойно сидели в машине, после чего машина поехала.

Информация немедленно была передана экипажу мобильной патрульной группы, которая задержала водителя и передала его работникам Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.

D-fakti.lv