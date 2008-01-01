Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

6 мая

Именины:
Дидзис, Гайдис / Александра, Анатолий, Афанасий, Бенедикта

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Сегодня ваше мнение может внезапно измениться на противоположное. Не стоит пугаться подобной изменчивости, вы тут ни при чем, просто день такой.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
Ночь
5 .. 7 C
Утро
11 .. 13 C
День
17 .. 19 C
Вечер
12 .. 14 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина

20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...

2. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента

3. 43% жителей против поспешного введения евро

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

5. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента

6. Кто поможет бездомному Антону? {3}

7. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

9. Автобусы и трамваи {145}

10. Выборы-2017: в Даугавпилсе участвует рекордное количество партий - 13

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Происшествия | 3 мая 2017 | 10:14

За пару часов подросток дважды попал в поле зрения полиции

Daugavpils.lv

2 мая 2017 года с утра, после 6:00, в поле зрения камеры видеонаблюдения Даугавпилсской полиции самоуправления попала компания подростков, которые употребляли алкогольные напитки на центральном сквере города, сообщает Даугавпилсская полиция самоуправления.

Информация незамедлительно была передана ближайшей мобильной патрульной группе. В общем, было составлено множество протоколов об административных правонарушениях (распитие алкоголя в общественном месте, справление естественной нужды в неотведенном для этого месте, курение и нарушение общественного порядка), так же одна из персон была доставлена в палату детоксикации Даугавпилсской региональной больницы.

Продолжая наблюдать за ситуацией в городе, через короткое время, работники поста видеонаблюдения заметили, что та же компания подростков садится в машина и что за руль садится та самая персона, на которую только недавно был составлен протокол о распитии алкоголя в общественном месте. Подростки некоторое время спокойно сидели в машине, после чего машина поехала.

Информация немедленно была передана экипажу мобильной патрульной группы, которая задержала водителя и передала его работникам Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 