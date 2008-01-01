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Новости Общество | 3 мая 2017 | 09:54

Пожарные приглашают в гости всех желающих

D-fakti.lv

Отмечая 152 годовщину в рамках Дня пожарных и спасателей, Государственная пожарно-спасательная служба в очередной раз приглашает всех желающих посетить День открытых дверей, который состоится 17 мая 2017 года во всех частях и постах, а так же в отделении практических занятий в Колледже пожарной безопасности и гражданской обороны.

В рамках Дня открытых дверей, 17 мая 2017 года с 10:00 до 19:00 ГПСС приглашает всех желающих сходить в гости к пожарным спасателям во всей Латвии. В этот день и маленькие, и большие посетители смогут ознакомиться с трудовыми буднями пожарных, посмотреть на пожарные депо и на пожарную технику, так же смогут примерить рабочую форму пожарных. Любой гость сможет задать пожарным интересующий его вопрос, еще раз вспомнить о пожарной безопасности и узнать о шансах в будущем стать пожарным спасателем.

На данный момент ГПСС получила множество заявок от образовательных учреждений, поэтому для подачи заявок просим связаться с контактными персонами пожарных постов.

D-fakti.lv

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