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Новости Общество | 3 мая 2017 | 09:00
Даугавпилсский полумарафон собрал 2816 участников
30 апреля площадь Виенибас стала центром притяжения жителей и гостей города. Здесь в первый раз прошел Даугавпилсский этап полумарафона, организованный спортивным клубом” Sport Lat” совместно с обществом „Skrien Latvija” и Даугавпилсской городской думой. Свои заявки на разные дистанции подали более 2,5 тысяч участников из Латвии, Литвы, Беларуси, России и других стран ближнего и дальнего зарубежья.
Регистрация и получение стартовых номеров в Доме Единства началась уже в 7:30. Такого наплыва желающих бегать Даугавпилс еще не видел.
Дистанций было несколько: 5,5 километров для бегунов и любителей нордической ходьбы, 10,5 километров для более подготовленных спортсменов и полумарафон – 21 километр. Для детей тоже были предусмотрены свои дистанции, что привлекло в город еще больше любителей бега, ведь в Даугавпилс ехали целыми семьями. Такие международные массовые мероприятия не только работают на положительный имидж города, но и являются хорошим подспорьем для городских предпринимателей.
А между тем, подбадриваемые зрителями, начали финишировать первые спортсмены: эмоции зашкаливали. Трасса оказалась быстрой, организация, по общему мнению, заслуживает похвалы, да и прохладная погода только помогала работать на результат.
Даугавпилс поистине город спортивных достижений и талантливых спортсменов. Полумарафон доказал это еще раз. Обладателем первого места на дистанции 21 километр среди мужчин стал даугавпилчанин Дмитрий Юркевич, женское золото уехало в Алуксне и досталось Илоне Мархеле.
Настоящей изюминкой большого спортивного действа стали соревнования совсем маленьких бегунов. Получить свою первую в жизни медаль они смогли на дистанции по ползанью на ковре концертного зала Дома Единства. Для детей постарше дистанции были уже посерьезней, и воле к победе, желанию быть первыми могли позавидовать взрослые участники. Отметим, что большую часть расходов по участию детей в международных соревнованиях Даугавпилсская дума взяла на себя, обеспечив скидки на регистрацию.
Сотрудничество спортивного клуба” Sport Lat” общества „Skrien Latvija” и Даугавпилсской городской думы будет продолжено. По замыслам оно будет касаться не только проведения полумарафонов в городе. Есть все основания полагать, что и в дальнейшем Даугавпилс ждут международные соревнования подобного масштаба.
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