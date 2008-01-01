Среда, 3 мая: сухо и солнечно

Новости Латвия | 3 мая 2017 | 08:42

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В ближайшие сутки атмосферное давление в Латвии ещё немного повысится. Днем влияние антициклонического гребня сохранится, в стране ожидается малооблачная, солнечная и сухая погода.

Ветер от слабого до умеренного, северный, северо-восточный. Максимальная температура воздуха — +11…+16 градусов, на побережье Курземе чуть прохладней, около +10 градусов.

В Риге, как и по всей стране, солнечно, и воздух прогреется до +12...+14 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM