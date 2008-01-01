Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 мая
Именины:
Дидзис, Гайдис / Александра, Анатолий, Афанасий, Бенедикта
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня вас будет снедать дух соревнования. Поэтому день этот, скорее всего, запомнится как мешанина из разнообразных игр, пари и прочих увеселений.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 5 .. 7 C
- Утро
- 11 .. 13 C
- День
- 17 .. 19 C
- Вечер
- 12 .. 14 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0961 ()
|GBP
|0.8471 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|64.16 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина
20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...
2. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента
3. 43% жителей против поспешного введения евро
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
5. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента
6. Кто поможет бездомному Антону? {3}
7. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}
9. Автобусы и трамваи {145}
10. Выборы-2017: в Даугавпилсе участвует рекордное количество партий - 13
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 2 мая 2017 | 14:26
В Даугавпилсе гостила Польская делегация
С 1 по 3 мая в Даугавпилсе состоится VIII фестиваль польского фольклора «Польский Фольклор в Латгалии».
В фестивале учавствует колективы польского фольклора из Литвы, Польши и так же из Латвии. В Даугавпилсе гостили чиновники и сотрудники польских государственных учреждений – представители Лодзького воеводства и мер Лукува Дариуш Шустек.
В мае в Польше, так же как в Латвии, празднуется государственный праздник. 2 мая – день Польского флага и «Всемирный День поляков, живущих за границей», 3 мая День Польской Конституции. Именно поэтому Даугавпилсская община поляков отмечает эти события красивым фестивалем.
Председатель Даугавпилсской думы Янис Лачплесис высказал радость принять Польскую делегацию, он считает, что это показывает активность польской общины. Янис Лачплесис высказал благодарность за поддержку даугавпилчанам со стороны Польши. Господин Лачплесис признал, что Даугавпилс с Польшей объединяет не только поляки и польская культура, но и спидвей. Он высказал уверенность, что это сотрудничество усилится.
Мер Лукува Дариуш Шустек рассказал, что пригласил Даугавпилсский колектив «Kukulečka» посетить Лукуво, так же он пригласил мера Даугавпилса Яниса Лачплесиса посетить Польшу вместе с колективом. Гости из Польши высказали благодарность за гостеприимство и красивый праздник.
Сегодня в 13:30, горожан приглашаем на площадь Виенибас, где состоится концерт фестиваля, 3 мая в 11:00 – праздник улицы Варшавской.
D-fakti
Добавить комментарий