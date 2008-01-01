В Даугавпилсе гостила Польская делегация

Новости Общество | 2 мая 2017 | 14:26

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С 1 по 3 мая в Даугавпилсе состоится VIII фестиваль польского фольклора «Польский Фольклор в Латгалии».

В фестивале учавствует колективы польского фольклора из Литвы, Польши и так же из Латвии. В Даугавпилсе гостили чиновники и сотрудники польских государственных учреждений – представители Лодзького воеводства и мер Лукува Дариуш Шустек.

В мае в Польше, так же как в Латвии, празднуется государственный праздник. 2 мая – день Польского флага и «Всемирный День поляков, живущих за границей», 3 мая День Польской Конституции. Именно поэтому Даугавпилсская община поляков отмечает эти события красивым фестивалем.

Председатель Даугавпилсской думы Янис Лачплесис высказал радость принять Польскую делегацию, он считает, что это показывает активность польской общины. Янис Лачплесис высказал благодарность за поддержку даугавпилчанам со стороны Польши. Господин Лачплесис признал, что Даугавпилс с Польшей объединяет не только поляки и польская культура, но и спидвей. Он высказал уверенность, что это сотрудничество усилится.

Мер Лукува Дариуш Шустек рассказал, что пригласил Даугавпилсский колектив «Kukulečka» посетить Лукуво, так же он пригласил мера Даугавпилса Яниса Лачплесиса посетить Польшу вместе с колективом. Гости из Польши высказали благодарность за гостеприимство и красивый праздник.

Сегодня в 13:30, горожан приглашаем на площадь Виенибас, где состоится концерт фестиваля, 3 мая в 11:00 – праздник улицы Варшавской.

D-fakti