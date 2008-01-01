Даугавпилс готов к празднованию Государственного праздника

Новости Общество | 2 мая 2017 | 11:24

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

Природа еще пока не спешит порадовать нас весенними цветами, но в городе уже расцветают первые весенние цветы, посаженные в горшки. Даугавпилс наряжен в честь Государственного праздника, город украшает государственные флаги и ленты. Так же работают и городские фонтаны. Фонтан в парке Дубровина начнет работать во второй половине мая, так как проводятся работы по реконструкции фонтана.

Устанавливаются новые и современные оборудования, и совсем скоро обновленный фонтан будет радовать посетителей парка.

В этом году, на остановках микрорайонов установили цветочный коробки. В клумбах посажены первые цветы, скоро расцветут тюльпаны. Специалисты в теплицах выращивают летние цветы. Новые цветы и композиции, это обязательно станет сюрпризом для горожан.

Лето в Даугавпилсе будет цветущим и разноцветным.

D-fakti.lv