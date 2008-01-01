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Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям. Постарайтесь не подходить сегодня к положительно заряженным предметам - током дернет.

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Новости Общество | 2 мая 2017 | 11:24

Даугавпилс готов к празднованию Государственного праздника

Daugavpils.lv

Природа еще пока не спешит порадовать нас весенними цветами, но в городе уже расцветают первые весенние цветы, посаженные в горшки. Даугавпилс наряжен в честь Государственного праздника, город украшает государственные флаги и ленты. Так же работают и городские фонтаны. Фонтан в парке Дубровина начнет работать во второй половине мая, так как проводятся работы по реконструкции фонтана.

Устанавливаются новые и современные оборудования, и совсем скоро обновленный фонтан будет радовать посетителей парка.

В этом году, на остановках микрорайонов установили цветочный коробки.  В клумбах посажены первые цветы, скоро расцветут тюльпаны. Специалисты в теплицах выращивают летние цветы.  Новые цветы и композиции, это обязательно станет сюрпризом для горожан.

Лето в Даугавпилсе будет цветущим и разноцветным.

D-fakti.lv

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