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Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям. Постарайтесь не подходить сегодня к положительно заряженным предметам - током дернет.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 2 мая 2017 | 11:24
Даугавпилс готов к празднованию Государственного праздника
Природа еще пока не спешит порадовать нас весенними цветами, но в городе уже расцветают первые весенние цветы, посаженные в горшки. Даугавпилс наряжен в честь Государственного праздника, город украшает государственные флаги и ленты. Так же работают и городские фонтаны. Фонтан в парке Дубровина начнет работать во второй половине мая, так как проводятся работы по реконструкции фонтана.
Устанавливаются новые и современные оборудования, и совсем скоро обновленный фонтан будет радовать посетителей парка.
В этом году, на остановках микрорайонов установили цветочный коробки. В клумбах посажены первые цветы, скоро расцветут тюльпаны. Специалисты в теплицах выращивают летние цветы. Новые цветы и композиции, это обязательно станет сюрпризом для горожан.
Лето в Даугавпилсе будет цветущим и разноцветным.
D-fakti.lv
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