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Новости Латвия | 2 мая 2017 | 10:19

В Латвии началась «Молодёжная неделя»

Jaunatne.gov.lv

1 по 7 мая 2017 года молодым людям расскажут о волонтёрской работе, напомнят о европейской программе обмена студенатми Erasmus+ и других возможностях проявить себя, сообщает Латвийское радио-4 в программе «Домская площадь».

Программа рассчитана на людей в возрасте от 13 до 30 лет. Они могут подать заявку на участие в европейском проекте в области экологии, культуры, СМИ, спорта или другой интересующей сфере. Сделать это можно в Агентстве международных молодежных программ. Здесь рассматривают полученные предложения и решают, выделять ли финансирование.

«У нас с 4 февраля подали 80 заявок на молодежный обмен. И, к сожалению, по деньгам мы смогли подтвердить только 17 заявок», — рассказала «Домской» представитель агентства Марита Кройча.
Чтобы быть в числе тех, кто получит финансирование на реализацию своего проекта, нужно превосходить проекты претендентов по формальным и качественным показателям: «У нас в агентстве нет уже готовых проектов. Мы даем денежки, чтобы молодежь могла свою идею воплотить в реальность».

Помимо неформального образования, у студентов вузов и колледжей из Латвии есть возможность получить грант, чтобы полгода или год провести, учась за границей. Можно и не только учиться, рассказала представитель Государственного агентства по развитию образования Энната Кивриня: «Молодые люди могут также и практику проходить в другой стран. В программе есть такое новшество, как возможность — если вуз успешно подал заявку и получил финансирование — поехать на учебу и в страны, не входящие в Евросоюз, например, в Белоруссию или Украину, в Китай или Бразилию».

В рамках Молодежной недели пройдут и другие мероприятия. Информация на сайте jaunatne.gov.lv.

LSM

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