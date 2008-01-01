В пожаре в Даугавпилсе погиб человек

Новости Происшествия | 2 мая 2017 | 09:50

Пресс-фото Пресс-фото

За прошедшие выходные, в период времени с 29 апреля 6:30 до 2 мая 6:30 2017 года, Государственная пожарно-спасательная служба получила 166 вызовов – 115 из них были связаны с пожарами и 36 со спасательными работами, а 15 из них были ложными, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В понедельник, 1 мая в 8:56 пожарные – спасатели спешили на вызов на улицу Пиененю в Даугавпилсе, где одноэтажном жилом доме было ощутимо задымление. Прибыв на место происшествия, было констатировано, что в комнате горит диван площадью 3 кв. метра. Во время пожара погиб мужчина, примерно в возрасте 56 лет. Пожар был ликвидирован в 9:48.

D-fakti.lv