Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 мая
Именины:
Дидзис, Гайдис / Александра, Анатолий, Афанасий, Бенедикта
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но большинству окружающих.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 5 .. 7 C
- Утро
- 11 .. 13 C
- День
- 17 .. 19 C
- Вечер
- 12 .. 14 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0961 ()
|GBP
|0.8471 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|64.16 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина
20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...
2. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента
3. 43% жителей против поспешного введения евро
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
5. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента
6. Кто поможет бездомному Антону? {3}
7. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}
9. Автобусы и трамваи {145}
10. Выборы-2017: в Даугавпилсе участвует рекордное количество партий - 13
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 2 мая 2017 | 09:20
Синий флаг снова будет поднят на озере Стропу
Международное жюри Синего флага поддержало 21 пляж и яхтенный порт Латвии как соответствующие всем требованиям сертификата. В этом списке и два пляжа в Даугавпилсе.
В прошлом сезоне над пляжами 47 стран в целом было поднято 4266 Синих флагов, из них 19 - в Латвии.
В этом году на Синий флаг в Латвии претендовали 23 места для купания и яхтенных порта.
Синий флаг как знак качества условий для купания в этом году присвоен даугавпилсскому пляжу Stropu Vilnis, еще одному пляжу на озере Стропу в Даугавпилсе, пляжу кемпинга Abragciems в Энгурском крае, пляжу водохранилища Раджу в Екабпилсе, юрмальским пляжам в Яункемери, Булдури, Дубулты, Дзинтари, Майори и Меллужи.
Также Синий флаг будет развеваться над пляжем Мартиньсалы в Кулдиге, юго-западным пляжем в Лиепае, лиепайским пляжем возле городского стадиона и в Беберлини, над пляжем Лиелезерса в Лимбажском крае, пляжем Вакарбулли в Риге, вентспилсским городским пляжем, саулкрастским пляжем Centrs и в яхтенных портах Лиепаи, Павилосты и Юрмалы.
Представитель Фонда образования в области окружающей среды Янис Улме отметил, что география пляжей Синего флага в продолжает расширяться, и Латвия стала стабильным лидером в странах Балтии.
Добавить комментарий