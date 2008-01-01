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Новости Общество | 2 мая 2017 | 09:20

Синий флаг снова будет поднят на озере Стропу

Daugavpils.lv

Международное жюри Синего флага поддержало 21 пляж и яхтенный порт Латвии как соответствующие всем требованиям сертификата. В этом списке и два пляжа в Даугавпилсе.

В прошлом сезоне над пляжами 47 стран в целом было поднято 4266 Синих флагов, из них 19 - в Латвии.
В этом году на Синий флаг в Латвии претендовали 23 места для купания и яхтенных порта.

Синий флаг как знак качества условий для купания в этом году присвоен даугавпилсскому пляжу Stropu Vilnis, еще одному пляжу на озере Стропу в Даугавпилсе, пляжу кемпинга Abragciems в Энгурском крае, пляжу водохранилища Раджу в Екабпилсе, юрмальским пляжам в Яункемери, Булдури, Дубулты, Дзинтари, Майори и Меллужи.

Также Синий флаг будет развеваться над пляжем Мартиньсалы в Кулдиге, юго-западным пляжем в Лиепае, лиепайским пляжем возле городского стадиона и в Беберлини, над пляжем Лиелезерса в Лимбажском крае, пляжем Вакарбулли в Риге, вентспилсским городским пляжем, саулкрастским пляжем Centrs и в яхтенных портах Лиепаи, Павилосты и Юрмалы.

Представитель Фонда образования в области окружающей среды Янис Улме отметил, что география пляжей Синего флага в продолжает расширяться, и Латвия стала стабильным лидером в странах Балтии.

mixnews.lv

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