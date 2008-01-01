Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 2 мая 2017 | 09:04

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На 2 мая 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 70 профессиям.

- Автомеханик;

- автослесарь;

- агент по продажам;

- администратор;

- администраторы гостиниц;

- IT администраторы;

- ассистент радиолога;

- ассистент специалистапо продажам;

- бармен;

- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);

- врачи;

- газосварщик;

- главный бухгалтер;

- дизайнер мебели;

- инженер-конструктор;

- инженер-программист;

- каменщик(командировки в Германию);

- кассирмагазина;

- коммерческийспециалист;

- комплектовщик(работа в Риге);

- кондитер;

- консультант клиентов;

- консультант клиентов (по продажам);

- коптильщикмяса;

- лаборантбиомедицины;

- логопед(Науенская основнаяшкола);

- малярметаллоконструкций;

- маркировщикизделий (работа в Кекаве);

- медсестра;

- медсестра дошкольного учреждения;

- менеджер (финансы и страхование);

- младший полицейский полиции самоуправления;

- монтажник систем вентиляции/ сантехник;

- монтажник строительных конструкций(командировки в Германию);

- операторАЗС;

- оператор производства пищевых продуктов (работа в Кекаве);

- оператор распиловки;

- официанты;

- охранник;

- переработчикрыбы;

- повар;

- помощникюриста;

- преподаватель английского языка;

- программист;

- продавцырозничнойторговли;

- рубщикмяса;

- руководитель отделакомплектовкииобработки;

- руководитель производства;

- руководителькомиссии (аудит);

- руководительтехническогоотдела;

- сантехник;

- сварщикметаллоконструкций;

- сварщик (ММА) + сантехник;

- секретарь;

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь-ремонтник;

- специалистпо земельным отношениям;

- специалистпо обслуживанию клиентов;

- специалисты по продажам;

- столяр-мебельщик;

- таксист;

- торговый представитель;

- тракторист;

- учителядошкольногообразования;

- формировщиктеста;

- шеф-повара;

- швеи;

- электрик(работа в Салиене);

- юрисконсульт;

- юрист.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей – размещение информации о свободных рабочих местах

- ул. Варшавас 18, каб. Nr.213, тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369

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