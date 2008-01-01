Вторник, 2 мая: потепление

Новости Латвия | 2 мая 2017 | 08:40

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После холодной ночи день наконец-то обещает быть по-настоящему теплым, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

Ранним утром во многих местах Латвии будет холодно. В Земгале и Селии возможны и «минуса» — до -1 градуса, в Риге будет ненамного теплее, до +3 градусов.

День будет ясным, солнечным и без осадков. В Земгале потеплеет до +15 градусов, на остальной территории страны ожидается от +10 до +14 градусов.

LSM