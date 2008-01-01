Точка зрения
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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 мая
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Дидзис, Гайдис / Александра, Анатолий, Афанасий, Бенедикта
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Сегодня вас будет снедать дух соревнования. Поэтому день этот, скорее всего, запомнится как мешанина из разнообразных игр, пари и прочих увеселений.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 2 мая 2017 | 08:40
Вторник, 2 мая: потепление
После холодной ночи день наконец-то обещает быть по-настоящему теплым, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.
Ранним утром во многих местах Латвии будет холодно. В Земгале и Селии возможны и «минуса» — до -1 градуса, в Риге будет ненамного теплее, до +3 градусов.
День будет ясным, солнечным и без осадков. В Земгале потеплеет до +15 градусов, на остальной территории страны ожидается от +10 до +14 градусов.
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