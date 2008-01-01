Выборы-2017: в Даугавпилсе участвует рекордное количество партий - 13

Новости Политика | 30 апреля 2017 | 18:38

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3 июня 2017 года избиратели проголосуют за новый состав Даугавпилсской городской думы. В предвыборной гонке участвуют 13 партий – больше всего в Латвии. На один депутатский мандат претендуют 13 кандидатов: от безработных до парламентариев.

Даугавпилсская избирательная комиссия зарегистрировала 13 списков от политических партий:

Eiroskeptiķu Rīcības partija;

LATGALES PARTIJA;

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija;

No sirds Latvijai;

“Latvijas Krievu savienība”;

Partija “VIENOTĪBA”;

“Gods kalpot mūsu Latvijai”;

“Latvijas attīstībai”

Kristīgi demokrātiskā savienība;

“MŪSU PARTIJA”;

Politiskā partija “Alternative”;

Zaļo un Zemnieku savienība;

Partija “Vienoti Latvijai”.

В выборах участвуют 190 кандидатов: 127 мужчин и 63 женщины.

Средний возраст кандидатов в депутаты – 41,9 года. Младшему кандидату – 18 лет, старшему – 70.

В этой предвыборной гонке большая часть кандидатов не указала свою национальность. Из указанных: латыши – 51, русские – 21, поляки – 6, есть белорус, немец и украинец.

Большинство кандидатов в депутаты Даугавпилсской городской думы живут в городе (172), 5 живут в Даугавпилсском крае, 4 – в Риге, 3 – в Юрмале, по 2 – в Марупском, Краславском и Резекненском краях.

Большая часть кандидатов имеют высшее образование, но немало претендентов на депутатский мандат – со средним профессиональным, средним и даже основным образованием.

По социальному статусу кандидаты представляют все слои общества: от пенсионеров с безработными до мэра с депутатами Сейма.



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