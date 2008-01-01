Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

6 мая

Именины:
Дидзис, Гайдис / Александра, Анатолий, Афанасий, Бенедикта

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Сегодня ваше мнение может внезапно измениться на противоположное. Не стоит пугаться подобной изменчивости, вы тут ни при чем, просто день такой.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
Ночь
5 .. 7 C
Утро
11 .. 13 C
День
17 .. 19 C
Вечер
12 .. 14 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина

20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...

2. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента

3. 43% жителей против поспешного введения евро

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

5. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента

6. Кто поможет бездомному Антону? {3}

7. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

9. Автобусы и трамваи {145}

10. Выборы-2017: в Даугавпилсе участвует рекордное количество партий - 13

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Политика | 30 апреля 2017 | 18:38

Выборы-2017: в Даугавпилсе участвует рекордное количество партий - 13

D-fakti.lv

3 июня 2017 года избиратели проголосуют за новый состав Даугавпилсской городской думы. В предвыборной гонке участвуют 13 партий – больше всего в Латвии. На один депутатский мандат претендуют 13 кандидатов: от безработных до парламентариев.

Даугавпилсская избирательная комиссия зарегистрировала 13 списков от политических партий:
Eiroskeptiķu Rīcības partija;
LATGALES PARTIJA;
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija;
No sirds Latvijai;
“Latvijas Krievu savienība”;
Partija “VIENOTĪBA”;
“Gods kalpot mūsu Latvijai”;
“Latvijas attīstībai”
Kristīgi demokrātiskā savienība;
“MŪSU PARTIJA”;
Politiskā partija “Alternative”;
Zaļo un Zemnieku savienība;
Partija “Vienoti Latvijai”.

В выборах участвуют 190 кандидатов: 127 мужчин и 63 женщины.

Средний возраст кандидатов в депутаты – 41,9 года. Младшему кандидату – 18 лет, старшему – 70.

В этой предвыборной гонке большая часть кандидатов не указала свою национальность. Из указанных: латыши – 51, русские – 21, поляки – 6, есть белорус, немец и украинец.

Большинство кандидатов в депутаты Даугавпилсской городской думы живут в городе (172), 5 живут в Даугавпилсском крае, 4 – в Риге, 3 – в Юрмале, по 2 – в Марупском, Краславском и Резекненском краях.

Большая часть кандидатов имеют высшее образование, но немало претендентов на депутатский мандат – со средним профессиональным, средним и даже основным образованием.

По социальному статусу кандидаты представляют все слои общества: от пенсионеров с безработными до мэра с депутатами Сейма.
 

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 