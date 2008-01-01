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Новости Политика | 30 апреля 2017 | 18:38
Выборы-2017: в Даугавпилсе участвует рекордное количество партий - 13
3 июня 2017 года избиратели проголосуют за новый состав Даугавпилсской городской думы. В предвыборной гонке участвуют 13 партий – больше всего в Латвии. На один депутатский мандат претендуют 13 кандидатов: от безработных до парламентариев.
Даугавпилсская избирательная комиссия зарегистрировала 13 списков от политических партий:
Eiroskeptiķu Rīcības partija;
LATGALES PARTIJA;
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija;
No sirds Latvijai;
“Latvijas Krievu savienība”;
Partija “VIENOTĪBA”;
“Gods kalpot mūsu Latvijai”;
“Latvijas attīstībai”
Kristīgi demokrātiskā savienība;
“MŪSU PARTIJA”;
Politiskā partija “Alternative”;
Zaļo un Zemnieku savienība;
Partija “Vienoti Latvijai”.
В выборах участвуют 190 кандидатов: 127 мужчин и 63 женщины.
Средний возраст кандидатов в депутаты – 41,9 года. Младшему кандидату – 18 лет, старшему – 70.
В этой предвыборной гонке большая часть кандидатов не указала свою национальность. Из указанных: латыши – 51, русские – 21, поляки – 6, есть белорус, немец и украинец.
Большинство кандидатов в депутаты Даугавпилсской городской думы живут в городе (172), 5 живут в Даугавпилсском крае, 4 – в Риге, 3 – в Юрмале, по 2 – в Марупском, Краславском и Резекненском краях.
Большая часть кандидатов имеют высшее образование, но немало претендентов на депутатский мандат – со средним профессиональным, средним и даже основным образованием.
По социальному статусу кандидаты представляют все слои общества: от пенсионеров с безработными до мэра с депутатами Сейма.
D-fakti.lv
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