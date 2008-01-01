В выходные Латвию накроет новый циклон

Новости Латвия | 28 апреля 2017 | 19:39

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В предстоящие выходные Латвию накроет новый циклон с юга, который принесет с собой дожди и порывистый ветер, прогнозирует «Global Forecast System».

С юго-востока на Латвию идет обширная зона осадков, и в субботу ночью и днем по всей стране ожидаются дожди, местами со снегом.

Дождь со снегом возможен в Курземе, местами в Земгале и Видземе. Общее количество осадков может составить 20 мм.

Ветер будет порывистым, на севере Курземе до 19 метров в секунду.

Температура воздуха ночью, а в западной и центральной части и днем составит +2..+7 градусов, на крайнем востоке страны до +9..+13.

TVNET