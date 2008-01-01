Новый видеоролик о возможностях туризма в Даугавпилсе стал популярным в социальных сетях

Новости Общество | 28 апреля 2017 | 12:11

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Новый видеоролик “Открой себе Даугавпилс!”, созданный на четырех языках (латышском, латгальском, русском и английском) с целью популяризации города, в течение двух дней просмотрело более 83 000 пользователей Фейсбук страницы Туристического центра Даугавпилса https://www.facebook.com/pg/Daugavpils.Travel/videos/.

Главный герой видео сюжета, открывая Николаевские ворота, приглашает отправиться в Даугавпилсскую крепость и ознакомиться с другими туристическими объектами города, такими как Центр летучих мышей, Арт – центр имени Марка Ротко, Латгальский зоосад, Центр гончарного искусства, Даугавпилсский краеведческий и художественный музей, Музей шмаковки, Церковная горка, Дом единства, Даугавпилсский театр, Туристический информационный центр Даугавпилса, а также отведать Даугавпилсскую кухню.

Видеоролики доступны на канале youtube.com Агентства развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления - Daugavpils.Travel, там же можно посмотреть и другие интересные видео рассказы о событиях в отрасли туризма Даугавпилса и мероприятиях.

Информацию подготовило:

Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления

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