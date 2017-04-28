Латвийская фирма построит олимпийский объект в Южной Корее

Новости В мире | 28 апреля 2017 | 11:20

LETA/AFP LETA/AFP

Латвийская фирма Baltic Snowpark Agency получила заказ на строительство трассы для сноуборда, на которой пройдут соревнования на Олимпиаде в Южной Корее.

Как рассказал в интервью программе 900 sekundes LNT руководитель компании Baltic Snowpark Agency (ООО BSA Projects) Янис Янсонс, в прошлом году они уже были в Южной Корее, где построили трассу для этапа Кубка мира. И на ней проводились тестовые соревнования для олимпийских игр. Там были очень сложные погодные условия: был сильный ветер и когда уже все было построено, все обледенело. Даже альпинистскую кошку в лед воткнуть было нельзя.

Трасса была построена за три недели и за три часа до начала официальных тренировок Олимпийский комитет Южной Кореи признал, что это стала лучшей трассой, которая когда либо здесь была. "И тогда с нами заключили договор на строительство олимпийского объекта", — сообщил Янис Янсонс.

"До этого латвийская компания возводила объекты для Кубка мира, Чемпионатов мира, но Олимпиада казалась какой-то недостижимой целью," — считает руководитель компании.

Baltnews