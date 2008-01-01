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Новости Общество | 28 апреля 2017 | 10:38

В библиотеке состоится выставка «История Белой скатерти»

Латгальская Центральная библиотека

2 мая в 15:30 в литературном секторе ЛЦБ будет открыта выставка «История Белой скатерти» посвященная празднику Белой скатерти. На выставке будут выставлены скатерти созданные в разных техниках из личных запасов сотрудников библиотеки и их семей. Во время открытия выставки будет возможность послушать истории о происхождении экспонатов и их роль в семье.

«Праздник Белой скатерти» был объявлен новой традицией в прошлом, 2016 году, по инициативе бюро Столетия Латвии и Латвийского института. Праздник отмечают 4 мая, в день, который можно считать вторым днем рождения Латвии, ведь именно 4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР принял декларацию о востанавлении независимости Латвийской Республики. Идея праздника – отметить это событие вместе за общим столом, который накрыт белой скатертью. Различные мероприятия с концертами, трапезами и историями в честь праздника Белой скатерти будут проводится по всей Латвии. Латгальская Центральная библиотека так же участвует в празднике с интерактивной выставкой.

Материальный символ праздника – белая скатерть – это не только бытовой предмет, который можно найти почти в каждом доме. Это может быть и ценным наследством семьи, переданным из поколения в поколение. Вещь, в которю заплетены воспоминания и истории. Материальная связь между многими поколениями. В ожидании 4 мая, пересмотрев содержимое шкафов и комодов, сотрудники библиотеки нашли скатерти сделанные разными способами из разных материалов, и предлагают их осмотреть всем посетителям библиотеки. К каждой скатерти прилагается описание о ней – о месте и времени создания, рукодельнице, технике рукоделия и использованных материалах, и короткая история о роли этой вещи в семье.

Выставка «История Белой скатерти» будет открыта в ЛЦБ до 15 мая.

D-fakti

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