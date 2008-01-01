Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 мая
Именины:
Дидзис, Гайдис / Александра, Анатолий, Афанасий, Бенедикта
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня вас будет снедать дух соревнования. Поэтому день этот, скорее всего, запомнится как мешанина из разнообразных игр, пари и прочих увеселений.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 5 .. 7 C
- Утро
- 11 .. 13 C
- День
- 17 .. 19 C
- Вечер
- 12 .. 14 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0961 ()
|GBP
|0.8471 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|64.16 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина
20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...
2. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента
3. 43% жителей против поспешного введения евро
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
5. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента
6. Кто поможет бездомному Антону? {3}
7. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}
9. Автобусы и трамваи {145}
10. Выборы-2017: в Даугавпилсе участвует рекордное количество партий - 13
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 28 апреля 2017 | 10:38
В библиотеке состоится выставка «История Белой скатерти»
2 мая в 15:30 в литературном секторе ЛЦБ будет открыта выставка «История Белой скатерти» посвященная празднику Белой скатерти. На выставке будут выставлены скатерти созданные в разных техниках из личных запасов сотрудников библиотеки и их семей. Во время открытия выставки будет возможность послушать истории о происхождении экспонатов и их роль в семье.
«Праздник Белой скатерти» был объявлен новой традицией в прошлом, 2016 году, по инициативе бюро Столетия Латвии и Латвийского института. Праздник отмечают 4 мая, в день, который можно считать вторым днем рождения Латвии, ведь именно 4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР принял декларацию о востанавлении независимости Латвийской Республики. Идея праздника – отметить это событие вместе за общим столом, который накрыт белой скатертью. Различные мероприятия с концертами, трапезами и историями в честь праздника Белой скатерти будут проводится по всей Латвии. Латгальская Центральная библиотека так же участвует в празднике с интерактивной выставкой.
Материальный символ праздника – белая скатерть – это не только бытовой предмет, который можно найти почти в каждом доме. Это может быть и ценным наследством семьи, переданным из поколения в поколение. Вещь, в которю заплетены воспоминания и истории. Материальная связь между многими поколениями. В ожидании 4 мая, пересмотрев содержимое шкафов и комодов, сотрудники библиотеки нашли скатерти сделанные разными способами из разных материалов, и предлагают их осмотреть всем посетителям библиотеки. К каждой скатерти прилагается описание о ней – о месте и времени создания, рукодельнице, технике рукоделия и использованных материалах, и короткая история о роли этой вещи в семье.
Выставка «История Белой скатерти» будет открыта в ЛЦБ до 15 мая.
D-fakti
Добавить комментарий