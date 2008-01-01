Куда пойти в Даугавпилсе в это воскресенье

Новости Общество | 28 апреля 2017 | 10:15

Латвийское сообщество Филателистов Латвийское сообщество Филателистов

30 апреля 2017 года , в 9:00, в Даугавпилсе пройдет большой весенний слет коллекционеров (во Дворце Культуры на Smilšu iela, 92).

Такие слеты в Латгалии проходят, обычно, четырежды в год и всегда привлекают гостей из различных уголков Латвии и соседних стран.

Слет в этом апреле - особенное мероприятие, завершающее сезон, так как, в связи с ремонтом ДК, следующий большой слет будет не ранее осени.

Вход для посетителей - бесплатный.

Латвийское сообщество Филателистов