Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

6 мая

Именины:
Дидзис, Гайдис / Александра, Анатолий, Афанасий, Бенедикта

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям. Постарайтесь не подходить сегодня к положительно заряженным предметам - током дернет.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
Ночь
5 .. 7 C
Утро
11 .. 13 C
День
17 .. 19 C
Вечер
12 .. 14 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина

20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...

2. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента

3. 43% жителей против поспешного введения евро

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

5. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента

6. Кто поможет бездомному Антону? {3}

7. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

9. Автобусы и трамваи {145}

10. Выборы-2017: в Даугавпилсе участвует рекордное количество партий - 13

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Общество | 28 апреля 2017 | 10:15

Куда пойти в Даугавпилсе в это воскресенье

Латвийское сообщество Филателистов

30 апреля 2017 года , в 9:00, в Даугавпилсе пройдет большой весенний слет коллекционеров (во Дворце Культуры на Smilšu iela, 92).

Такие слеты в Латгалии проходят, обычно, четырежды в год и всегда привлекают гостей из различных уголков Латвии и соседних стран.

Слет в этом апреле - особенное мероприятие, завершающее сезон, так как, в связи с ремонтом ДК, следующий большой слет будет не ранее осени.

Вход для посетителей - бесплатный.

Латвийское сообщество Филателистов

Добавить комментарий

 