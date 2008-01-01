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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям. Постарайтесь не подходить сегодня к положительно заряженным предметам - током дернет.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 28 апреля 2017 | 10:15
Куда пойти в Даугавпилсе в это воскресенье
30 апреля 2017 года , в 9:00, в Даугавпилсе пройдет большой весенний слет коллекционеров (во Дворце Культуры на Smilšu iela, 92).
Такие слеты в Латгалии проходят, обычно, четырежды в год и всегда привлекают гостей из различных уголков Латвии и соседних стран.
Слет в этом апреле - особенное мероприятие, завершающее сезон, так как, в связи с ремонтом ДК, следующий большой слет будет не ранее осени.
Вход для посетителей - бесплатный.
Латвийское сообщество Филателистов
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