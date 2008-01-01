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Новости Общество | 28 апреля 2017 | 09:45

Начинается приём документов из дополнительного списка на летнее трудоустройство

jaunatne.daugavpils.lv

Молодежный отдел департамента спорта и молодежи Даугавпилсской городской думы информирует, что вчера, 27 апреля 2017 года, депутаты подтвердили создание дополнительных мест в рамках начисления дополнительного бюджета для летней программы трудоустройства для молодежи 2017. Таким образом, подросткам от 13 до 14 лет предоставлено 72 дополнительных места, и подросткам от 15 до 19 лет – 313 дополнительных мест.

Молодежный отдел будет принимать документы от подростков, которые были включены в дополнительный список до 13 мая (включительно). Результаты можно посмотреть здесь.

Если Вы нашли себя в списке, то в период с 28 апреля по 13 мая, нужно подать документы в Молодежный отдел по улице Саулес 5а, в рабочее время Молодежного отдела. 

Нужно подать следующие документы: копия паспорта, справка от семейного врача и разрешение от родителей (если нет 18 лет).
https://jaunatne.daugavpils.lv/docs/apliecinajums15_19.docx

Если в этот период времени документы не будут поданы, то подросток автоматически теряет свое место и его место занимает подросток из списка ожидания.

В случае вопросов, обращайтесь по телефону: 20286679

D-fakti.lv

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