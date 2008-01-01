В ЛЦБ состоится выставка картин Яниса Пливды

Новости Культура | 28 апреля 2017 | 09:22

Пресс-фото ЛЦБ Пресс-фото ЛЦБ

В среду, 3 мая 2017 года, в 13.00 в секторе художественной литературы Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ) в рамках цикла мероприятий «Дни искусства» состоится открытие персональной выставки Резекненского художника Яниса Пливды.

Янис Пливда окончил Резекненский художественный колледж и Латгальский филиал Латвийской академии художеств. Учился у известных художников – Анатолия Зелча и Освальда Звейсалниека. Далее продолжил обучение в Риге в Латвийской академии искусств, где получил степень магистра по живописи. В настоящее время Янис Пливда преподает в Резекненской средней школе дизайна и искусства.

Особое место в творчестве Яниса Пливды занимает пейзажная живопись. С помощью своих картин художник хочет раскрыть переменчивый окружающий мир, который затягивает и завораживает своей красотой и жизненностью. На выставке в библиотеке будут представлены картины, созданные за последний год.

Выставка картин будет доступна в секторах художественной и отраслевой литературы со 2 по 31 мая по рабочим дням с 11.00-20.00, в субботу с 10.00 - 17.00.

Латгальская Центральная библиотека