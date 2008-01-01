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Новости Общество | 28 апреля 2017 | 09:03
Самоуправление приступило к реализации новой программы
С этого года Даугавпилсское городское самоуправление приступило к реализации новой масштабной программы. Она предусматривает демонтаж расположенных на административной территории ветхих строений, приводящих к деградации среды. Таким образом будет постепенно решаться несколько важных задач: ликвидация аварийных построек, улучшение визуального облика города, обеспечение безопасности и привлекательности объектов. В нынешнем строительном сезоне планируется снести более десяти бесхозных или развалившихся сооружений.
На сегодня уже приведена в порядок территория по ул. Терветес,29. Следующий этап благоустройства земельного участка – строительство открытого бассейна и создание сопутствующей инфраструктуры. Проведены закупочные процедуры по ряду других объектов.
Демонтаж постройки на участке по ул.Индрас,9а (перекрёсток улиц Алеяс и Кандавас) позволит решить проблему нехватки парковочных мест в центре города.
В рамках европроекта самоуправление берётся создать инфраструктуру на территории бывшего детсада по ул. Минскас,1 на Новом Форштадте. На месте снесённого здания будет построена автостоянка, благоустроена территория и тем самым созданы условия для ведения коммерческой деятельности. В планах городской Думы открытие в этом микрорайоне центра здоровья с привлечением предпринимателей. Сейчас специалисты самоуправления разрабатывают ещё четыре пакета документов по демонтажу строений на улицах Сигулдас,10е в районе станции неотложной медицинской помощи, Межа,23 в Межциемсе, Миера,129 и Ароду,92, что по соседству с детским дошкольным учреждением. За отсутствием собственников постройки признаны бесхозными, идёт процесс передачи госимущества в собственность самоуправления.
Готовятся к подписанию договоры на снос строений по ещё двум адресам. На ул. Аивиекстес,1 будет демонтировано сразу несколько построек, принадлежащих самоуправлению. Финансовое участие в обустройстве участка примет и Евангелическая лютеранская община. Земля находится в собственности общины, поэтому освободившуюся территорию она сможет использовать по своему усмотрению. Сносу подлежит и выкупленное самоуправлением полуразрушенное здание по ул. Дзинтару,83 возле пляжа «Стропу вилнис». Неподалёку расположен парк приключений «Тарзан», который в мае примет первых посетителей. Сейчас здесь проходят тестовые испытания. Городская администрация планирует и дальше развивать эту территорию как зону активного отдыха. Работы по демонтажу ветхих строений и благоустройству участков по указанным адресам предполагается выполнить в текущем году.
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