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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Новости Латвия | 28 апреля 2017 | 08:43

Пятница, 28 апреля: до обеда — солнце

D-fakti

В утренние часы в Латвии образуется туман. Днем атмосферное давление начнет постепенно понижаться.

В первой половине дня ещё будет светить солнце, затем — сперва в южных регионах — небо затянет облаками, пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер слабый. Максимальная температура воздуха на побережье Курземе — +6…+8 градусов, на остальной территории теплее, +8…+13 градусов.

В Риге преимущественно солнечная погода, и воздух прогреется до +11..+13 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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