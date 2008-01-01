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Новости Латвия | 27 апреля 2017 | 12:24
Стали известны время и места региональных отборов X Faktors!
Мы верим – в Латвии много талантливых певцов, котрые заслуживают возможность получить билет в успешную музыкальныю карьеру! Приглашаем вокальные таланты на региональные отборы самого известного в мире музыкального реалити-шоу X Faktors, которые пройдут 2017 года с 8 по 13 мая в Лиепае, Валмиере, Елгаве, Резекне, Даугавпилсе и Риге.
Музыкальные таланты – новые и с жизненным опытом, солисты и вокальные группы со всей Латвии – это ваша возможность! До 7 мая приглашаем заполнить анкеты на xfaktors.lv!
Если кто-то из певцов не успеет зарегистрироваться в определённое время – не беда! Потому что во время отборов будут прослушаны все, кто придут!
Ждём талантливых певцов:
• 8 мая в 15:00 в Лиепае – в Лиепайском Олимпийском центре (Brīvības iela 39)
• 9 мая в 15:00 В Валмиере – в Валмиерском центре культурны (Rīgas iela 10)
• 10 мая в 15:00 в Елгаве – в Олимпийском центре Земгале (Kronvalda ielā 24)
• 11 мая в Резекне – в Резекненском городском самоуправлении (Atbrīvošanas aleja 95a)
• 12 мая в 15:00 в Даугавпилсе – в Park HotelLatgola (Ģimnāzijas iela 46)
• 13 мая в 12:00 в Риге – в концертном зале Spīķeri (Maskavas iela 4 k-1)
Претендентам региональных отборов XFaktors нужно будет исполнить песню по собственному выбору, а также быть готовым спеть какую-то песню по просьбе жюри и ответить на вопросы о своём опыте и музыкальных мечтах.
Петь можно будет под принесённую фонограмму или без сопровождения. Таланты прослушает и оценить команда продюсеров и музыкальных редакторов шоу, которые обладают опытом в музыке и шоу-бизнесе. О результатах отбора каждый участник будет пронформирован лично. Лучшие с региональных отборов летом встретятся на финальном отборе в Риге.
Представителей СМИ, которые хотят посетить какие-либо отборы, просим предварительно связатся с Agnese.Orole@mtgtv.lv
Про X Faktors
X Faktors– это телевизионное реалити-шоу, цель которого развивать новые поющие таланты. Для зрителей это музыкальное развлечение и возможность поболеть за своих фаворитов, а для музыкантов в свою очередь – под руководством самых опытных профессионалов своего дела, развить себя и получить признание слушателей, любовь и, возможно, билет в успешную музыкальную карьеру. Мировой опыт свидетельствует, что участники X faktors после шоу добиваются значительных успехов и их песни взлетают на вершины музыкальных чартов, становясь самым продаваемыми записями. На телевизионных экранах шоу появится на канале TV3осенью.
Мы знаем, что в Латвии много больших талантов!
Радость быть вместе!
MTG TV Latvia
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