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Новости Общество | 27 апреля 2017 | 12:22

Стань добровольцем

Daugavpils.lv

Страница www.brivpratigie.lv продолжает набирать популярность среди добровольцев и организаторов волонтерской работы.

3 мая парламент учеников Польской гимназии Даугавпилса приглашает добровольцев помочь в организации благоворительного концерта «Saules stariņš». На концерте выступят танцевальные группы, вокальные ансамбли и музыканты из Даугавпилса: Stage On, Factory Kingz, Vivat, Stop Time, школа танцевA.Boginiča, DNA, Pumpuriņi, и другие таланты.

Благотворительный концерт организует парламент учеников Польской гимназии Даугавпилса в сотрудничестве с обществом «Latvijas Sarkanais Krusts», Даугавпилсской молодёжной думой и центром любознательности «ZINOO». Пожертвования будут использованы для организации веселого мероприятия для детей из детского дома, которое состоится 2 июня 2017 года. На мероприятии будут показаны мастер - классы и творческие мастерские, которые проведут специалисты из различных сфер (фаер шоу, театр, музыка, центр ZINOO, танцы и.д.). После мастерских детей ожидает сладкий сюрприз и дискотека.

D-fakti

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