Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 мая
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Дидзис, Гайдис / Александра, Анатолий, Афанасий, Бенедикта
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Сегодня вас будет снедать дух соревнования. Поэтому день этот, скорее всего, запомнится как мешанина из разнообразных игр, пари и прочих увеселений.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 27 апреля 2017 | 12:22
Стань добровольцем
Страница www.brivpratigie.lv продолжает набирать популярность среди добровольцев и организаторов волонтерской работы.
3 мая парламент учеников Польской гимназии Даугавпилса приглашает добровольцев помочь в организации благоворительного концерта «Saules stariņš». На концерте выступят танцевальные группы, вокальные ансамбли и музыканты из Даугавпилса: Stage On, Factory Kingz, Vivat, Stop Time, школа танцевA.Boginiča, DNA, Pumpuriņi, и другие таланты.
Благотворительный концерт организует парламент учеников Польской гимназии Даугавпилса в сотрудничестве с обществом «Latvijas Sarkanais Krusts», Даугавпилсской молодёжной думой и центром любознательности «ZINOO». Пожертвования будут использованы для организации веселого мероприятия для детей из детского дома, которое состоится 2 июня 2017 года. На мероприятии будут показаны мастер - классы и творческие мастерские, которые проведут специалисты из различных сфер (фаер шоу, театр, музыка, центр ZINOO, танцы и.д.). После мастерских детей ожидает сладкий сюрприз и дискотека.
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