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Источник: ignio.com
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Новости Общество | 27 апреля 2017 | 12:14
Дети Латвии подготовили подарок жителям Даугавпилса
В честь дня восстановления независимости Латвийской Республики, для жителей Даугавпилса организован концерт "Latvijas bērni izdejo un izdzied Eiropu", который состоится 3 мая 2017 года в 17:00 в концертном зале дома Единства. В концерте примут участие ансамбль народных танцев "Zelta sietiņš" (руководитель Байба Штейна) и вокальный ансамбль "Momo" (руководитель Дагния Кравеле).
Концерт будет состоять из двух частей, в свою очередь до концерта, детям будет предоставлена возможность посетить творческие мастерские и узнать больше о Европейском Союзе. Как признают создатели концертной программы: “Tautas deju ansamblis “ Zelta Sietiņš“ и вокальный ансамбль "Momo" подготовили уникальный и захватывающий концерт.
Зрители уже заранее приглашены пополнить знания о Европейском Союзе, что бы ответить на вопросы ведущей концерта – актрисы Анны Штейн и ТВ звезды Каспара Озолиньша.
Концерт в Даугавпилсе пройдет при финансовой поддержке Культурного управления Даугавпилсской городской думы и поддержки Центра латышской культуры.
Мероприятие было создано при материальной поддержке Латвийского представительства Европейской Комиссии, оплатив все творческие процессы, рекламные материалы и частичные дорожные расходы.
Вход на концерт – свободный.
D-fakti.lv
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