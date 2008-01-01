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Новости Общество | 27 апреля 2017 | 11:43

Идёт подготовка к Артишоку 2017

jaunatne.daugavpils.lv

В понедельник, 24 апреля 2017 года, прошла очередная встреча Молодежного центра неформального образования, в ходе которой обсуждалось молодежное мероприятие – Артишок. В этом году фестиваль, как уже принято, состоится в первую субботу сентября – 2 сентября.

После оглашения темы фестиваля, которая пока что останется тайной, организации были приглашены на планирования фестиваля, чтобы предложить свое видение концепции и дополнить предложения коллег о запланированных активностях.

Артишок стал одной из визиток Даугавпилса, так как в нем участвует не только местная молодежь, но и гости из других городов и стран. Атмосферу фестиваля обеспечивают разные активности, мастерские, демонстрации и захватывающие выступления, запланированные более чем 60-тью молодежными организациями. Каждый посетитель фестиваля обязательно найдет что-то для себя.

D-fakti.lv

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