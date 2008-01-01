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Новости Латвия | 27 апреля 2017 | 11:39

В Демене пройдет мероприятие «Обними Латвию»

Demene.lv

4 мая 2017 года в 9:00 в Деменской волости в сотрудничестве с Министерством внутренних дел ЛР пройдет мероприятие “Обними Латвию”.

Суть мероприятий — символически окружить границы государства дубовыми рощами, дубы будут "стражей духовности" страны, а их посадка является своего рода "ритуалом силы".

Запланирована посадка дубов в поселке Кумбули и обширная культурная программа в поселке Демене: премьера фильма с воспоминаниями местных жителей, беседы с творческими людьми, выставки, ремесленные мастерские, концерт с участием ансамбля народных танцев “Līksme” и праздник Белой скатерти.

В мероприятии примут участие министры культуры Латвии Даце Мелбарде и Литвы Лиана Роките-Йонсоне.

daugavpilsnovads.lv

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