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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Постарайтесь сегодня вести себя так, чтобы вас не в чем было упрекнуть. Окружающие сегодня будут настроены весьма негативно по отношению к вам и постараются повесить на вас максимальное количество собак.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 27 апреля 2017 | 11:39
В Демене пройдет мероприятие «Обними Латвию»
4 мая 2017 года в 9:00 в Деменской волости в сотрудничестве с Министерством внутренних дел ЛР пройдет мероприятие “Обними Латвию”.
Суть мероприятий — символически окружить границы государства дубовыми рощами, дубы будут "стражей духовности" страны, а их посадка является своего рода "ритуалом силы".
Запланирована посадка дубов в поселке Кумбули и обширная культурная программа в поселке Демене: премьера фильма с воспоминаниями местных жителей, беседы с творческими людьми, выставки, ремесленные мастерские, концерт с участием ансамбля народных танцев “Līksme” и праздник Белой скатерти.
В мероприятии примут участие министры культуры Латвии Даце Мелбарде и Литвы Лиана Роките-Йонсоне.
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