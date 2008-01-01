Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

7 марта

Именины:
Элла, Элмира / Анфиса, Вячеслав, Федор

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодня вы сами безо всяких прогнозов сможете предсказать ближайшее будущее, причем не только себе, но и окружающим.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
1 .. 3 C
День
2 .. 4 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы просыпаетесь по утрам?

Архив

Популярные статьи

1.

Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей

Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

3. Рождество в резекненском отеле — голые мальчики в гостях у «доброго дяди» {3}

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}

5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

6. Автобусы и трамваи {144}

7. Кто поможет бездомному Антону? {3}

8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

10. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {144}

 

Новости Общество | 7 марта 2017 | 22:49

В Даугавпилсе установят стелу кавалерам военного ордена Лачплесиса

daugavpils.lv

Этот вопрос был рассмотрен на заседании комиссии городского строительства и среды. Авторы идеи просят самоуправление выбрать место для установки стелы.

Для размещения колонны было предложено два варианта: на лютеранском кладбище, где уже есть мемориал, и в сквере у здания полиции самоуправления.

Члены комиссии были едины во мнении, что стела должна находиться на лютеранском кладбище.

В планах Центра информации и яунсардзе установка таких памятников и в других местах Латвии.

daugavpils.lv

Добавить комментарий

 