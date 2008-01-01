Интервью
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Точка зрения
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 7 марта 2017 | 22:49
В Даугавпилсе установят стелу кавалерам военного ордена Лачплесиса
Этот вопрос был рассмотрен на заседании комиссии городского строительства и среды. Авторы идеи просят самоуправление выбрать место для установки стелы.
Для размещения колонны было предложено два варианта: на лютеранском кладбище, где уже есть мемориал, и в сквере у здания полиции самоуправления.
Члены комиссии были едины во мнении, что стела должна находиться на лютеранском кладбище.
В планах Центра информации и яунсардзе установка таких памятников и в других местах Латвии.
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