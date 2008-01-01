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Новости Культура | 7 марта 2017 | 22:37

Художники ждут ценителей искусства в центре Ротко

daugavpils.lv

В марте месяце несколько дней подряд в Даугавпилсском арт-центре им. Марка Ротко для студентов живописи, педагогов и всех любителей искусства будут организованы встречи/мастерские с художниками. Вход на мероприятия свободный.

В программе:
16 марта с 17:00 до 19:00 Мастерская и встреча с художницей Лиеной Бондари на выставке «Графика» в секторе С.

17 марта с 17:00 до 19:00 Приглашает Иева Наглиня на выставку «Отброшенные» в сектор В.

24 марта с 17 до 19 часов мастерская и встреча с художницей Сигитой Даугули на выставке «В одном помещении» в секторе В.

25 марта с 11:00 до 13:00 в секторе В вас будет ждать мастерская и встреча с Сигни Ванадзиной на выставке «Какое время года?»

Записаться заранее можно по э-почте baiba.priedite@daugavpils.lv или по тел. 65430273 (количество мест ограничено).

D-fakti.lv

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