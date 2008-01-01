На трамвайных остановках появятся новые павильоны

Новости Общество | 7 марта 2017 | 22:24

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Даугавпилсское самоуправление планирует на трамвайных остановках в центре города установить новые и современные павильоны. Комиссия городского строительства и среды решала, что делать с существующими павильонами.

Действующие на сегодня остановочные павильоны за свои средства устанавливали предприниматели, но срок договора ещё не истёк. Достигнуто соглашение, что существующие павильоны предприниматели приведут в порядок и установят в других местах города. На заседании комиссии городского строительства и среды принято решение о местах, где нет павильонов. Ими предложено оборудовать несколько остановок в районе посёлка химиков и на Эспланаде.

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