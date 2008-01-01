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Сегодня вы можете вызвать вполне оправданное недовольство широких масс своим упорным нежеланием адекватно воспринимать то, что они будут пытаться вам излагать. Лучше сразу предупредить, чтобы вас не беспокоили.

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Новости Общество | 7 марта 2017 | 22:01

Большого паводка в этом году не прогнозируется

D-fakti.lv

7 марта в Даугавпилсской думе состоялось объединённое заседание комиссии по гражданской обороне с участием представителей Даугавпилсского, Илукстского краёв, городских предприятий и служб.

Председатель комиссии, мэр Даугавпилса Янис Лачплесис особенно интересовался ситуацией в Даугавпилсском крае, так как от того, насколько сильным будет затор в Ликсне и Ницгале зависит ситуация в Даугавпилсе. Специалисты Даугавпилсского края убеждены, что, судя по структуре льда, большого затора и паводка, не предвидится. 

Представители других служб считают, что в этом году серьёзных проблем природа не создаст. Однако несмотря на прогнозы, все службы и предприятия города полностью готовы даже к самым сложным ситуациям.

В Даугавпилсе самый высокий уровень воды был отмечен в понедельник утром – 6 метров 70 см., затем он снизился, в настоящий момент он составляет 5 метров 78 см., а критическим является уровень воды в 7 метров 80 см.

daugavpils.lv

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