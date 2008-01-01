Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 марта
Именины:
Элла, Элмира / Анфиса, Вячеслав, Федор
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Сегодня вам вряд ли удастся осуществить хоть малую толику того, что было запланировано на этот день. Однако не расстраивайтесь заранее - то, что вас отвлечет, принесет вам немало удовольствия.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 7 марта 2017 | 21:55
Велопарк на Эспланаде удостоился Награды года
Проект создания многофункционального велопарка и развития территории на Эспланаде высоко оценён в масштабе Латвии. В конкурсе «Латвийское строительство года» велопарк на Эспланаде занял 2 место в номинации «Публичное пространство».
Награду 6 марта в Риге получил первый заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинскис.
Конкурс организован профессиональными изданиями «Латвийское строительство» и «Латвийская архитектура».
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