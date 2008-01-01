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Новости Общество | 7 марта 2017 | 20:22

Я. Дукшинский посетит чемпионат ZZ

Пресс-фото

В эту пятницу, 10 марта команда Чемпионата ZZ вместе с судьями в рамках Латвийского тура отправляется в Даугавпилс, навестить школы в трех городах и в округе. В течение трех недель планируется посетить больше 10 городов и погостить больше чем в 25 школах.

Открытие ZZ чемпионата пройдет в Шпогской средней школе в 9:45, в Даугавпилсской 9-ой средней школе в 11:40 и в 13:30 в Даугавпилсской 10-ой средней школе, где в мероприятие присоединится 1-ый заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинский.

Цель «Чемпионата ZZ» – популяризировать физически активный и творческий образ жизни среди детей и юношества, а также вдохновить школьников на взаимное сотрудничество, уважение и сплоченность. В «Чемпионате ZZ» школьные классы со всей Латвии состязаются, демонстрируя умение работать в команде и применять таланты и эрудицию каждого участника команды.

Более подробную информацию о чемпионате можно найти на домашней страничке.

D-fakti.lv

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