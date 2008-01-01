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Новости Культура | 7 марта 2017 | 19:39

Даугавпилс посетят французские «Цветы зла»

Пресс-фото ЦЛК

Французский институт в Латвии и Даугавпилсский центр латышской культуры приглашает зрителей на французскую музыкально-литературную постановку «Цветы зла», которая состоится 16 марта в 18:00 в концертном зале Дома Единства.

Постановка Марсельского фестиваля посвящена французскому поэту Шарлу Бодлеру, который в сборнике стихов с таким же названием обратился в свое время к запретным темам. В свою очередь постановка сделана, как диалог между швейцарским сопрано Эмилией Пикте и французской актрисой Франсуа Фабиан. Актеров будет сопровождать пианист Владик Поленов, стихи прочтет Кати Дебове.

В рамках дня франкофонии приглашаем всех познакомиться с пленительным французским языком, отличной музыкой и выдающимся вокалом актеров.

Вход на мероприятие бесплатный!

D-fakti.lv

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