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Новости Происшествия | 7 марта 2017 | 12:34

На Даугаве от Даугавпилса до Плявиняс — многокилометровые заторы льда

Пресс-фото

Скопления льда и заторы на реке Даугава растянулись на многие километры от Даугавпилса до Плявиням, сообщает латвийский Центр среды, геологии и метеорологии со ссылкой на данные из Европейского космического агентства Sentinel-1.

Самые большие заторы констатированы на участке от Даугавпилса до края Ливани. В районе Ерсики и Ливани на реке сравнительно мало льда, а следующий крупный затор наблюдается ниже по течению — в Екабпилсе и до Плявиняс. Эти данные были получены 6 марта. Возможно, сейчас скопления льда продвинулись вперед.
Как сообщалось, в ночь на 7 марта уровень воды в Даугаве на станциях наблюдений не менялся быстро и во многих местах он сохраняется над границей затопления.

Утром 7 марта уровень воды в Даугаве в Даугавпилсском крае продолжал повышаться. Как рассказал в интервью телеканалу LNT заместитель исполнительного директора Даугавпилсского края Александра Айзбалтс, рассматривается вопрос эвакуации жителей Ницгале и поселка Рибаку.

Угроза паводка в Даугавпилсе может уменьшиться в ближайшие дни, заявил заместитель исполнительного директора краевого самоуправления Александр Айзбалтс. Он рассказал, что лед хрупкий, поэтому ситуация лучше, чем она была, к примеру, в 2013 году. Айзбалтс надеется, что вода быстрее прорвет ледовые заторы, и уровень воды начнет падать.

Хуже ситуация в Свентской и Ликнской волостях, где может начаться эвакуация людей, но, как показывает опыт, местные жители привыкли к подобным ситуациям, закупили еду и готовы. Айзбалтс отметил, что по реке еще не пошел лед из Беларуси — это произойдет примерно через неделю.

В настоящее время затопленной остается участок на 8-м км дороги V711 Илуксте — Рубанишки — Даугавпилс. Объехать его можно по дороге P72 Илуксте — Бебрене — Биржи или P70 Свенте — Субате.

DELFI

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