Команда Краславской Государственной Гимназии успешно выступила на конкурсе

Новости Латвия | 7 марта 2017 | 12:18

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Конкурс Культурного канона Латвии уже пятый год предоставляет молодым людям возможность показать и усовершенствовать свои знания и умения, выполняя различные задания, связанные с культурным каноном. В этом году задача была особенно интересной - создать прототип настольной игры. Конкурс проводился в три этапа. Первый тур состоялся в регионах, второй этап - творческая мастерская в Академии культуры («Zirgu pasts»), и 24 февраля финал в Риге, в самой верхней части Латвийской Национальной библиотеки.

Конкурс культурного канона, как всегда, проводила Латвийская академия культуры в сотрудничестве с Министерством культуры Латвийской Республики, бюро столетия Латвийского государства и Государственным центром содержания образования. Конкурс поддержали Латвийская национальная библиотека и ООО «Brain Games Publishing». Молодежи пришлось подумать не только о содержании игры, но и создавать прототип и концепцию игры, которая могла бы стать механически и экономически успешной в ходе потенциального процесса продажи. Во время творческого мастер-класса 20 января разрабатывать настольные игры старшеклассникам помогали представители компании «Brain Games Publishing».

Команда Краславской Государственной гимназии - Лаура Дзалбе, Синтия Скершкане и Юстин Стивриньш - успешно выступили в конкурсе этого года. В Латгальском регионе они завоевали 1-е место и возможность представить свой прототип игры в финале. Это задание было сложным, поскольку игру надо было связать с ценностями Культурного канона. Мы выбрали народный костюм, поскольку это уникальная ценность нашего народа, значимая и национально своеобразная составная часть латышского культурного наследия, несущая масштабную информацию. Народные костюмы краев Латвии вызывают уважение, как в каждом латыше, так и в представителях других национальностей.

Название нашей игры – «Tautērs». В основе игры - народный костюм, его составные части. Цель игры - собрать все части народного костюма одного края. В ходе игры каждый участник вращает колесо и выполняет требуемое действие. Другой основной элемент игры - это карточки с фактами. На карточках написаны факты о Латвии, ее природе, истории и достижениях. Факты нужно превратить в вопрос, и его сложность выбирает тот, кто задал вопрос, это одна из самых интересных частей игры. Эту игру можно использовать как в компании друзей, так и в качестве учебного материала.

Финал был эмоциональным, а все игры - интересными и творческими. 12 созданных командами старшеклассников прототипов игр в различных номинациях оценивало компетентное жюри: представители Латвийской академии культуры, Министерства культуры ЛР и Сейма, Латвийского национального культурного центра, Государственного центра содержания образования, молодежного оргкомитета празднования столетия Латвийского государства и предприятия «Brain Games».

Краславская государственная гимназия получила диплом и приз в номинации «Самое творческое решение традиционной игры».

Мы очень рады за проделанную работу, потому что игру можно использовать на различных мероприятиях. Большое спасибо школе, которая всегда нас поддерживает!

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